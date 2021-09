Viçosa avança à onda verde do programa Minas Consciente

Novo decreto diminuiu as restrições em Viçosa (foto: Prefeitura de Viçosa/Divulgação)

A cidade de Viçosa, na Zona da Mata mineira, avançou à onda verde do programa Minas Consciente do governo estadual . A medida entrou em vigor após a publicação de um decreto nessa quarta-feira (1º/9) pela prefeitura do município.





LEIA TAMBÉM: Vacinação faz Minas atingir menor média de mortes desde janeiro Na onda amarela desde o dia 13 de agosto, o município, agora, atinge a etapa menos restritiva do programa de retomada econômica no estado.

Conforme a administração municipal, eventos em geral poderão ser realizados com lotação de até 50% da capacidade do espaço. Também deverá ser observado o distanciamento de 1,5 metro entre os participantes.

No entanto, os organizadores interessados devem formalizar o requerimento, com cinco dias de antecedência, junto à Vigilância Sanitária do município. Nesse sentido, o órgão verificará o cumprimento das exigências e dará retorno ao solicitante.

Ainda conforme a prefeitura, os proprietários de bares e restaurantes, especificamente, serão responsabilizados pelas aglomerações que ocorrerem no entorno desses estabelecimentos.

“A circulação de pessoas sem máscaras em espaços públicos ou privados de uso coletivo continua proibida, sob pena das sanções previstas em lei”, finalizou a prefeitura em comunicado emitido por meio de sua assessoria.

Outras regiões do estado

As macrorregiões Triângulo do Norte, Nordeste, Leste, Centro, Centro-Sul, Oeste, Sul, Sudeste, Vale do Aço, Jequitinhonha, Norte e Noroeste seguem na onda verde. Apenas o Triângulo do Sul permanece na onda amarela.

A informação foi divulgada pelo governo de Minas na tarde desta quinta-feira (2/9). Conforme a pasta, as deliberações foram aprovadas pelo Comitê Extraordinário Covid-19 e entram em vigor a partir do próximo sábado (4/9).

Em justificativa, o governo mineiro disse que a atual configuração acontece porque “a taxa de incidência da doença caiu 10% nos últimos dias no estado”.

A variante Delta

Estado de Minas mostrou que a Na sexta-feira (27/8), omostrou que a Prefeitura de Viçosa confirmou o primeiro caso de infecção pela variante Delta no município. Nesse mesmo dia, a cidade histórica de São João del-Rei também registrou os dois primeiros casos da cepa.