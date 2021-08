Mais duas cidades do interior de Minas registram casos da variante Delta

Contaminações foram confirmadas nessa sexta-feira (27/8) pelas prefeituras dos municípios do interior mineiro (foto: Itamar Crispim/Fiocruz)

A cidade histórica de São João del-Rei registrou os dois primeiros casos da variante Delta da COVID-19. A primeira confirmação da cepa também aconteceu em Viçosa. As contaminações foram confirmadas nessa sexta-feira (27/8) pelas prefeituras dos municípios do interior mineiro. As idades dos infectados, no entanto, não foram informadas.

Conforme o comunicado emitido pela administração municipal de São João del-Rei, os pacientes manifestaram os sintomas no início deste mês, cumpriram as medidas de isolamento social e retornaram às atividades ocupacionais.

Já a Prefeitura de Viçosa disse que o estado de saúde da pessoa infectada é estável e que ela não apresenta sintomas. Ainda conforme a prefeitura, as pessoas com as quais o paciente teve contato estão sendo monitoradas pela Vigilância Epidemiológica. Novas análises foram realizadas, e a prefeitura aguarda a divulgação dos resultados.

“Situação é muito grave”, aponta pesquisadora da Fiocruz

Diante do crescimento da incidência da variante Delta da COVID-19 no país e após a cepa se alastrar em Minas Gerais , diversas autoridades sanitárias têm feito alertas à população.

Conforme noticiado pelo Estado de Minas nessa sexta-feira (27/8) , a médica pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Margareth Dalcomo, disse que “a situação é muito grave”. “A cepa tem todas as condições de transmissibilidade para ficar dominante no Brasil”, afirmou.

Segundo ela, mesmo as pessoas vacinadas com as duas doses estão suscetíveis à variante Delta. Nesse sentido, ela destacou a importância de que todos tomem a terceira dose – que, inclusive, começará a ser aplicada em setembro, conforme anunciado pelo Governo Federal.

A variante Delta em Minas e no Brasil

O painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que há 102 amostras genotipadas que identificaram a cepa indiana em todo o estado. No entanto, os novos registros informados nesta matéria – que foram confirmados pelas respectivas prefeituras – ainda não foram computados pelo estado.

Quanto ao perfil destes casos notificados à SES-MG até o momento, a idade variou entre 8 e 93 anos, com média de 48 anos. Há 51 casos do sexo feminino (56%) e outros 40 do sexo masculino (44%). Destes, dois casos evoluíram a óbito, sendo um de Rio Novo e outro de Uberaba.