Ubá registra primeiro caso de contaminado pela variante Delta da COVID-19

Já são são 102 amostras genotipadas que identificaram a variante Delta em Minas Gerais (foto: Imagem ilustrativa - Darko Stojanovic/Pixabay) O primeiro caso da variante Delta em Ubá, na Zona da Mata mineira, foi confirmado nesta sexta-feira (27/8), em comunicado oficial da prefeitura. O paciente passa bem, está isolado e sendo monitorado, juntamente com familiares.

Isso quer dizer que a Vigilância Epidemiológica está em contato com o paciente e seus familiares para rastrear a origem da contaminação, possíveis contatos com outras pessoas, se viajou para algum local crítico, entre outras informações.

Essa investigação é que ajuda a concluir o possível meio de contágio, se pode-se considerar como caso importado ou transmissão comunitária, dentre outras.

“Reforçamos a população a importância de redobrar a atenção e medidas de prevenção, com uso de máscara, higiene das mãos e distanciamento social", ressalta a prefeitura em nota.

O painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) mostra que são 102 amostras genotipadas que identificaram a cepa indiana em todo o estado.

“Quanto ao perfil destes casos notificados à SES-MG, a idade variou entre 8 a 93 anos, com mediana de 48 anos. Um total de 51 casos do sexo feminino (56%) e 40 casos do sexo masculino (44%). Destes, 2 casos evoluíram a óbito, sendo um de Rio Novo e outro de Uberaba”, explicou a pasta.