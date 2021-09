Começa a terceira fase do plano de volta às aulas em Uberaba

Nesta quarta-feira (1/9) retornaram às aulas presenciais parte dos alunos do 6º ao 9º ano e do pré-I da rede municipal de ensino de Uberaba (foto: Creative Commons/Divulgação) De forma híbrida e gradual, a terceira fase do plano de volta às aulas da rede municipal de ensino de Uberaba começou nesta quarta-feira (1/9), quando retornaram ao ensino presencial parte dos alunos do 6º ao 9º ano e do pré-I. Os números da COVID-19 na cidade melhoraram em agosto.

Já a segunda fase do plano de retomada ocorreu em 16 de agosto, contemplando as turmas do 1º ao 4º ano do ensino fundamental I e reabrindo o Cemea Boa Vista.

Aulas alternadas em sala e on-line

Segundo informações da Secretaria de Educação de Uberaba (Semed), há atualmente cerca de 10 mil alunos do 6º ao 9º ano e do pré-I da rede municipal de ensino.

Com relação ao modelo híbrido de retomada, a pasta explicou que acontece da seguinte forma: carga horária diária composta por três horas/aula, com a presença do aluno na unidade de ensino, e duas horas/aula por meio remoto.

Caso o número de alunos que optarem pelas atividades pedagógicas presenciais exceda a capacidade da sala de aula, deverão ser adotadas medidas de revezamento semanal por turma, respeitando as normas de distanciamento entre as carteiras e a mesa do professor, conforme estabelecidas em legislação.

Números dos retornos

A secretária de Educação de Uberaba, Sidnéia Zafalon, informou que levantamento feito pela pasta, referente ao período de 23 a 27 de agosto, com as duas primeiras fases da volta às aulas vigorando, apontou que 20% dos alunos matriculados do 1º ao 5º ano da rede municipal de ensino estão presenciais.

“Já em relação aos alunos do pré-II, 16% retornaram. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) registrou 7% de presença. Vale destacar que no período de referência do levantamento feito pela Secretaria, a Escola Municipal São Judas, que atende a turmas de pré-II, estava fechada como medida de biossegurança, ofertando apenas aulas remotas”, contou.

O plano de retomada às aulas presenciais de Uberaba assegura às famílias o direito de escolherem se enviarão ou não seus filhos às aulas presenciais.

Força-tarefa e medidas de enfrentamento à COVID-19

Zafalon garante que todas as escolas e Cemeis estão seguindo com as medidas de biossegurança para recepcionar alunos e servidores.

Da mesma como aconteceu nas duas primeiras fases do plano de retomada das aulas presenciais da rede de ensino de Uberaba, a secretária complementa que foi montada uma força-tarefa com assessores pedagógicos e equipe da inspeção escolar para percorrerem as salas de aula dos alunos do 6º ao 9º ano e do pré-I.

“A Secretaria de Educação também acompanha todos os casos de COVID-19 nas unidades de ensino, suspeitos e confirmados, desde a retomada das atividades pedagógicas presenciais, dia 4 de agosto”, finalizou a secretária Sidnéia Zafalon.