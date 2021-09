Números da COVID em Uberaba apresentam melhoras em agosto

Após queda dos números da COVID em agosto, Uberaba inicia setembro com melhores expectativas (foto: André Santos/Prefeitura de Uberaba)



LEIA TAMBÉM: Minas recebe mais 425 mil doses de vacina e vê casos e mortes caírem O mês de agosto em Uberaba apresentou números melhores da pandemia da COVID-19 se comparado a julho, principalmente com relação às internações em UTIs da cidade. Houve também considerável queda do número de novos casos da doença e pequena redução no número de mortes.



Enquanto isso, a vacinação na cidade praticamente concluiu a aplicação da primeira dose nas pessoas acima de 18 anos e nesta quarta-feira (1/9) começou a reforço da 3ª dose, inicialmente para idosos asilados.

A mudança que mais se destaca no mês de agosto com relação aos indicadores COVID-19 em Uberaba é no que diz respeito à ocupação de UTIs destinada a pacientes com COVID.

No dia 1º de julho, eram 103 leitos disponíveis nesta ala, sendo que 74 estavam ocupados, com a rede pública quase no limite (de 60 disponíveis, 52 ocupados). Já a UTI/COVID da rede privada, no início de julho, tinha a seguinte situação: de 43 leitos disponíveis, 22 estavam ocupados. Este patamar de ocupações ficou até o final de julho e nos primeiros 10 dias de agosto.

Já segundo o último boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite de ontem (31/8), de um total de 95 leitos UTI/COVID que estão disponíveis neste momento para pacientes graves, 54 estão ocupados, sendo que de 52 disponíveis na rede pública, 35 estão ocupados.

Com relação à ocupação de enfermaria para pacientes com a doença, a mudança entre os dois últimos meses foi mais discreta. De 131 leitos disponíveis na cidade no mês passado, este número girou em torno de 45. E, segundo o último boletim, dos 131 leitos que continuam disponíveis, há 34 pacientes internados.

Novos casos caíram de 3.309 para 2.711

A segunda onda em Uberaba, com relação aos novos casos, vem caindo desde o mês de maio, quando foram registrados 5.351 casos positivos. Já em junho, este número foi para 3.927; em julho, 3.309; e em agosto, outra nova queda: 2.711 registros de contaminados com o coronavírus.

Redução do número de mortes

Já com relação ao número de mortes, em agosto a queda foi um pouco mais discreta: foram 67 óbitos, enquanto em julho haviam sido contabilizados 79. Já em junho, foram 134; 222 em maio; e em abril, o mês mais letal, foram 240 mortes causadas pela COVID-19.

Desde o início da pandemia, em Uberaba, foram contabilizados 39.433 casos positivos da doença, sendo que 1.276 pessoas morreram.

Aplicação de 3ª dose em idosos asilados nesta quarta (1/9)

Uberaba iniciou a aplicação da terceira dose de vacinação contra COVID-19 hoje. Os idosos asilados serão os contemplados.

Também nesta quarta-feira estão convocados para se vacinar os jovens de 18 anos que, por algum motivo, ainda não compareceram para receber a primeira dose. A vacinação para esse público foi liberada no sábado e a cidade aguarda apenas os faltosos para finalizar a aplicação inicial em toda a população adulta.

No final da tarde dessa segunda-feira, a Superintendência Regional de Saúde (SRS) Triângulo Sul informou que chegou uma nova remessa com 10.620 vacinas da 1ª dose e 9.222 da 2ª dose, que estão sendo distribuídas para 27 cidades desta região hoje.

Para Uberaba serão repassadas 4.572 vacinas da 1ª dose e a mesma quantidade para a 2ª dose.

Confira o número de doses de cada um dos 27 municípios do Triângulo Sul, referentes à 42ª remessa (foto: SRS Triângulo Sul/Divulgação)

Aplicação da 3ª dose

A Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba informou que os idosos em asilos receberão como terceira dose contra COVID-19, preferencialmente, a vacina da Pfizer. Como alternativa, poderão ser aplicados imunizantes da Janssen ou AstraZeneca.

“A aplicação da dose de reforço da vacina para todos os idosos acima de 70 anos deverá ser administrada 6 meses após a última dose do esquema vacinal, considerando a 2ª dose ou a dose única”, explicou a pasta.

O Ministério da Saúde anunciou recentemente a necessidade de reforço na imunização em idosos acima de 70 anos, já que, mesmo com o avanço na vacinação, esse público ainda representa a maior parcela da população com vulnerabilidade para o enfrentamento da COVID-19.

A Secretaria Municipal de Saúde informou ainda que segue no aguardo de um posicionamento do estado quanto à possibilidade de seguir com a vacinação no público menor de 17 anos.