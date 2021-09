COVID: Minas recebe mais 425 mil doses de vacina e vê casos e mortes caírem

Quase 80% da população adulta em Minas já recebeu a primeira dose da vacina contra COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Com quase 80% da população adulta vacinada, ou seja, pessoas acima de 18 anos, Minas Gerais recebe mais doses das vacinas Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac a partir desta quarta-feira (1/9). Até amanhã chegam mais 425.360 doses dos imunizantes para serem distribuídos por todo o território mineiro, referentes à 45ª remessa encaminhada pelo Ministério da Saúde.









Enquanto na quinta-feira (2/9), às 21h40, chegam 195.750 doses da AstraZeneca, para complementar a 45ª remessa.





Vacinômetro

De acordo com dados do monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), foram 23.600.994 doses da vacina enviadas pelo Ministério da Saúde até terça-feira (31/8).





Dessas, 13.087.336 foram utilizadas para primeira aplicação, o que representa 79,84% dos mineiros acima de 18 anos com a primeira dose da vacina. Outras 5.311.873 foram para a segunda dose e ainda 477.094 com o imunizante de dose única, que representa 35,32% da população que completou o esquema vacinal.





Mais vacinas, menos casos e mortes

Números do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), mostram que nos últimos três meses houve uma redução de 56% no número de mortes e casos no estado.

No levantamento dos dados dos boletins diários da SES-MG, de junho a julho houve uma redução de 26,5% do número de mortes por COVID-19 (de 5.745 para 4.219). No comparativo entre os meses seguintes, a queda foi ainda maior: 40% (de 4.219 para 2.525).





Os casos de contaminação pelo vírus também reduziram, e de junho a julho os números caíram 29,7% (de 231.744 para 162.776). Já nos últimos dois meses houve uma redução maior e a queda chegou a 39,2% (de 162.776 para 99.814).

Comparando os três meses, o estado teve uma queda de 56% no número de mortes e contaminações pelo vírus.