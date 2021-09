BH aplica 2ª dose de vacina em motoristas, cobradores e garis nesta quinta

Segunda dose do imunizante será aplicada em motoristas e garis em BH (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

imunizante contra a COVID-19. Nesta quinta-feira (1º/9), além de Para completar o esquema vacinal, é necessário, pelo menos, tomar duas doses docontra a COVID-19. Nesta quinta-feira (1º/9), além de vacinar jovens de 19 anos , Belo Horizonte vai aplicar a segunda dose em motoristas, cobradores e garis. São eles:





Trabalhadores do Transporte Coletivo e Rodoviário de passageiros (motoristas e cobradores)

Trabalhadores da Limpeza Urbana e manejo de resíduos sólidos

Trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário





A prefeitura alerta que "só poderão tomar a segunda dose em 2 de setembro esses trabalhadores cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 9 de setembro".

Para que os usuários possam receber a segunda dose, é necessário levar:

Cartão de vacina

Documento de identidade

CPF

As pessoas devem ficar atentas e sempre checar os locais antes de se deslocar aos pontos de imunização. O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru.





Veja os locais para segunda dose nesta quinta-feira (1º/9):





DRIVE THRU

Shopping Del Rey Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001 Caiçaras

Corpo de Bombeiros Rua Piauí, 1.815 Funcionários

Shopping Estação Entrada pela avenida Vilarinho (acesso ao G1) Vila Clóris





POSTOS EXTRAS

UFMG Campus Saúde - Escola de Enfermagem (Centro-Sul) - Funcionamento das 12h às 20h Avenida Professor Alfredo Balena, 190 Santa Efigênia

Faculdade Pitágoras (Centro-Sul) - Funcionamento das 8h às 20h - Rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários

Faculdade Estácio de Sá - Unidade Floresta (Leste) Avenida Francisco Sales, 23 Floresta

Centro Universitário UNI-BH (Oeste) Rua Líbero Leone, 259 Buritis

Faculdade Kennedy/Promove - Campus Prado (Oeste) Rua Sarzedo, 31 Prado

REGIONAL BARREIRO

Centro de Saúde Barreiro de Cima: Praça Modestino de Sales Barbosa, 100, Flávio Marques Lisboa

Centro de Saúde Bairro das Indústrias/ Centro Cultural: Rua dos Industriários, 289 Indústrias I (Barreiro)

Centro de Saúde Eduardo Mauro de Araújo - Miramar: Rua Eridano, 540 Miramar

Centro de Saúde Independência: Rua Maria Antonieta Ferreira, 151 Independência

Centro de Saúde Regina: Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 467 Regina

Centro de Saúde Vale do Jatobá: Rua Domício Gabriel de Vasconcelos, 100 Vale do Jatobá

REGIONAL CENTRO-SUL

Centro de Saúde Santa Lúcia: Rua Murilo Moraes de Andrade, 125 Santa Lúcia

Centro de Saúde São Miguel Arcanjo: Rua Nossa Senhora de Fátima, 2.240 Fazendinha

REGIONAL LESTE

Centro de Saúde Horto: Rua Anhanguera, 224 Santa Tereza

Centro de Saúde Mariano de Abreu/ CRAS Mariano de Abreu: Rua 5 de Janeiro, s/n Mariano de Abreu

Centro de Saúde São Geraldo: Avenida Itaituba, 318 São Geraldo

Centro de Saúde São José Operário: Rua Simão Pereira, 73 Nova Vista

Centro de Saúde Taquaril: Rua Desembargador Bráulio, 2.200 Taquaril

REGIONAL NORDESTE

Centro de Saúde Cachoeirinha: Rua Borborema, 1.325 Cachoeirinha

Centro de Saúde Conjunto Paulo VI: Rua Almas, 122 Conjunto Paulo VI

Centro de Saúde Dom Joaquim: Avenida Joaquim José Diniz, 200 Fernão Dias

Centro de Saúde Gentil Gomes: Rua Manoel Passos, 580 Santa Cruz

Centro de Saúde Goiânia: Rua Pomba, 677 Goiânia

Centro de Saúde Olavo Albino Correia: Rua Papa Honório Terceiro, 8 Ouro Minas

Centro de Saúde Ribeiro de Abreu: Rua Dianópolis, 180 Ribeiro de Abreu

Anexo do Centro de Saúde Vila Maria / João Vital: Avenida do Sociais, 305 Jardim Vitória





REGIONAL NOROESTE

Centro de Saúde Bom Jesus: Rua Bernardo Cisneiros, 659 Bom Jesus

Centro de Saúde Carlos Prates: Rua Frederico Bracher Júnior, 103 Carlos Prates

Centro de Saúde Glória: Rua Eneida, 955 Glória

Centro de Saúde João Pinheiro: Rua Frei Luiz de Souza, 292 João Pinheiro

Centro de Saúde Pindorama - Elza Martins: Rua Rutilo, 96 Pindorama

Centro de Saúde São Cristóvão: Rua Itapecerica, 555 Lagoinha

REGIONAL NORTE

Centro de Saúde Campo Alegre/ UNA Linha Verde: Rua Coronel Romão da Mota, s/n Campo Alegre

Centro de Saúde Etelvina Carneiro: Rua Mar de Rosas, 140 Etelvina Carneiro

Centro de Saúde Jaqueline: Rua Agenor de Paula Estrela, 1.110 Jaqueline

Centro de Saúde Jardim Felicidade: Rua Vinte e Oito, 32 Jardim Felicidade

Centro de Saúde MG20: Rua Areia Branca, 171 Monte Azul

Centro de Saúde Novo Aarão Reis: Avenida Detetive Eduardo Fernandes, 200 Novo Aarão Reis

Centro de Saúde São Bernardo / Igreja Internacional Fogo e Glória: Rua Maria Amélia Maia, 276 São Bernardo

Centro de Saúde Tupi/ Quadra da Escola Municipal Francisco Campos: Rua Pedro Nava s/n Tupi

REGIONAL OESTE

Centro de Saúde Amílcar Viana Martins: Rua Nelson de Sena, 90 Cinquentenário

Centro de Saúde Camargos: Rua Luiza Efigênia Silva, 159 Camargos

Centro de Saúde Cícero Ildefonso: Rua Caviana, 77 Jardinópolis

Centro de Saúde Havaí: Rua Manila, 432 Havaí

Centro de Saúde João XXIII: Rua Toledo, 481 Vila Oeste

Centro de Saúde Noraldino de Lima: Avenida Amazonas, 4.373 Nova Suíça

Centro de Saúde São Jorge: Rua Garret, 45 Grajaú

Centro de Saúde Vista Alegre: Rua Sêneca, 9 Nova Cintra

REGIONAL PAMPULHA

Centro de Saúde Confisco: Rua Policarpo de Magalhães Viotti, 261, esquina com a Avenida Clóvis Salgado, 710 Bandeirantes

Centro de Saúde Itamarati: Rua Anita Blumberg, 63 Paquetá

Centro de Saúde Ouro Preto: Rua Jonas Jean, 77 Ouro Preto

Centro de Saúde Santa Amélia: Rua Engenheiro Pedro Bax, 220 Santa Amélia

Centro de Saúde São José: Rua Violeta de Melo, 655 São José

REGIONAL VENDA NOVA

Centro de Saúde Andradas: Rua Mariana Amélia de Azevedo, 21 São João Batista

Centro de Saúde Jardim Europa: Rua Edimburgo, 140 Jardim Europa

Centro de Saúde Mantiqueira: Rua César Salles Barbosa, 600 Mantiqueira

Centro de Saúde Minas Caixa: Rua Capitão Sérgio Pires, 226 Minas Caixa

Centro de Saúde Rio Branco: Rua Joviano Coelho Junior, 45 Rio Branco

Centro de Saúde Santa Mônica: Rua dos Zapotecas, 98 Santa Mônica

não são, necessariamente, os mesmos para outros públicos. O belo-horizontino deve ficar atento às publicações do Estado de Minas e do Atenção! A PBH define os locais de vacinação para cada público. Os endereços acima, necessariamente, os mesmos para outros públicos. O belo-horizontino deve ficar atento às publicações doe do portal da prefeitura.





Veja o cronograma da semana





02/09/2021 (quinta-feira):





Primeira dose para homens e mulheres de 19 anos, completos até 30 de setembro, exclusivamente residentes de Belo Horizonte (confira aqui os endereços)

Segunda dose trabalhadores do Transporte Coletivo e Rodoviário de passageiros (motoristas e cobradores); trabalhadores da Limpeza Urbana e manejo de resíduos sólidos e trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário





03/09/2021 (sexta-feira): segunda dose para pessoas de 56 anos







Primeira dose para pessoas de 18 anos, completos até 30 de setembro, exclusivamente residentes de Belo Horizonte

Segunda dose caminhoneiros 04/09/2021 (sábado):





* Só poderão antecipar a segunda dose as pessoas do grupo convocado cuja a data marcada no cartão para a aplicação da segunda dose seja menor ou igual a 7 dias.