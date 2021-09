Bar de BH distribui chope para quem já se vacinou na capital

Na semana do feriado de 7 de setembro, um bar em Belo Horizonte estará realizando uma promoção um tanto quanto "inusitada': quem mostrar a carteira de vacinação comprovando o recebimento da primeira dose da vacina contra a COVID-19, receberá, de graça, um chope pilsen de 330 ml. Para quem já tomou a segunda dose, o brinde será um chope pilsen de 440 ml.

De acordo com os proprietários do Mr. Hoppy Prado, a promoção estará valendo de terça-feira (7/9) até quinta-feira (9/9). Segundo eles, o objetivo desta ação é atrair mais clientes e, ao mesmo tempo, incentivar as pessoas a se vacinarem.