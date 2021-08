Uberaba: 20% dos alunos voltam às aulas presenciais na rede municipal

A retomada das aulas presenciais na rede municipal de Uberaba acontece em três fases, intercaladas por intervalos de 15 dias (foto: Creative Commons/Divulgação) Aproximadamente 20% dos alunos do pré-II, 5º ano e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de Uberaba, no Triângulo Mineiro, retornaram às atividades pedagógicas presenciais desde 4 de agosto. O retorno das aulas na cidade vem acontecendo desde a semana passada, de forma gradual e híbrida.

A segunda fase do plano de retomada será na próxima segunda-feira (16/8), contemplando as turmas do 1º ao 4º ano do ensino fundamental I e reabrindo o Cemea Boa Vista.

Reunião virtual avalia etapa inicial

Para uma conversa sobre a primeira fase do retorno das aulas presenciais da rede municipal de Uberaba, a Semed se reuniu com gestores das unidades de Ensino Fundamental, virtualmente, na tarde desta sexta-feira (13/8).

Segundo a secretária de Educação, a professora Sidnéia Zafalon, o encontro serviu para avaliar a primeira etapa do retorno presencial e alinhar, junto com os gestores, os últimos detalhes para a entrada em vigência da segunda etapa.

“Nossa preocupação envolve não apenas as questões ligadas à biossegurança, mas também os aspectos pedagógicos e de aprendizagem, além da alimentação escolar, transporte e recursos humanos”, destacou Sidnéia.

Terceira fase de retorno ás escolas será em 1º de setembro



Elaborado pela Semed, por meio das Diretorias de Ensino e Apoio à Educação Básica, o plano de retomada das aulas híbrida da rede municipal de ensino de Uberaba dispõe que, nas atividades pedagógicas presenciais, a princípio, a carga horária diária será composta por três horas/aula, com a presença do aluno na unidade de ensino, e duas horas/aula por meio remoto.

Considerando a possibilidade de revezamento semanal, a carga horária referente à semana em que o aluno não estiver presente na unidade de ensino, será computada à semelhança das atividades pedagógicas não presenciais, remotas.

A terceira fase do plano entra em vigência em 1º de setembro para os alunos do pré-I e do 6º ao 9º ano. Ainda não há previsão de retorno presencial para os alunos de 0 a 3 anos, que permanece, no ensino remoto.