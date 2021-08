Araxá chega às pessoas com 30 anos na vacinação contra COVID-19

Neste sábado (14/8) a vacinação contra a COVID-19 em Araxá será voltada para as pessoas com 31 anos e na próxima segunda-feira (16/8) para as pessoas com 30 anos (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação) Em um momento de quedas nos números da COVID-19 , Araxá avança na vacinação de 1ª dose e chega às pessoas com 31 e 30 anos, sem comorbidades. Nesta sexta-feira (13/8), a cidade realizou a primeira aplicação nas pessoas com 32 anos.

Confira o cronograma da vacinação contra COVID-19 em Araxá:

SÁBADO: 14 DE AGOSTO



Vacinação por idade – SESC - 31+ (31 a 59 anos)

Dia e horário: 14 de agosto (sábado) - 7h30 às 13h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver).



Trabalhadores da Indústria e Construção Civil (por idade) – SESC - 31+ (31 a 59 anos)

Dia e horário: 14 de agosto (sábado) - 7h30 às 13h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver); cópia (xerox) da Carteira de Trabalho ou crachá funcional; ou contracheque com documento de identidade.



SEGUNDA: 16 DE AGOSTO



Vacinação por idade – SESC - 30+ (30 a 59 anos)

Dia e horário: 16 de agosto (Segunda) - 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver).



Trabalhadores da Indústria e Construção Civil (por idade) – SESC - 30+ (30 a 59 anos)

Dia e horário: 16 de agosto (segunda) - 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver); cópia (xerox) da Carteira de Trabalho ou crachá funcional; ou contracheque com documento de identidade.



2ª dose de acordo com o cartão de vacina – UNISA / UNIOESTE / ESF PÃO DE AÇÚCAR

Dia e horário: 16 de agosto (segunda) - 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais, comprovante de residência e Cartão SUS (se tiver) e cartão de vacina.



Gestantes, Puérperas e Lactantes – UNISA

Dia e horário: 16 de agosto (segunda) - 8h às 16h



- Puérperas (com até 45 dias) e Lactantes (até 6 meses)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e certidão de nascimento ou cartão do bebê.



- Gestantes (com e sem comorbidades)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e cartão pré-natal.



1ª dose Grupos Contemplados (exceto por idade e trabalhadores da indústria e construção civil) – UNISA

Dia e horário: 16 de agosto (segunda) - 8h às 16h



- Grupos Contemplados: Trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades e com deficiência permanente (com e sem BPC), funcionários do sistema de privação de liberdade, trabalhadores da educação (Todos os professores e funcionários das escolas públicas e privadas do ensino básico - Cemei, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, curso técnico, EJA, ensino superior), forças de segurança e salvamento (Policiais Federais, Militares, Civis e Rodoviários, Bombeiros Militares e Civis, e Guardas Municipais), forças armadas (Membros ativos da Marinha, Exército e Aeronáutica), trabalhadores de limpeza urbana, caminhoneiros e trabalhadores do transporte.



Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão de SUS (se tiver) e comprovante específico de cada grupo.

De acordo com o último Vacinômetro de Araxá, atualizado nessa quinta-feira (12/8), a cidade já recebeu 92.978 vacinas, sendo 82.962 já aplicadas e 9.916 em aplicação. Entre os imunizados, 55.125 pessoas receberam a primeira dose; 22.929 a segunda dose e 4.908 a dose única.

Araxá apresenta melhora

Com apenas 11 casos positivos da COVID-19, a cidade natal do governador Romeu Zema registrou nesta quinta-feira (12/8) um recorde neste ano: o menor número de casos em um único dia - além de não registrar morte alguma.

O dia com o número mais baixo de novos casos, antes disso, era 30 de junho, quando foram anotadas 16 pessoas contaminadas com COVID-19.

Segundo o último boletim epidemiológico, divulgado nesta sexta-feira (13/8), a ocupação dos leitos de UTI/COVID está em 58,3%. Já a ocupação dos leitos clínico está em 35%.

A tendência de queda em Araxá não é de hoje. No último dia 5, o município decidiu reduzir o número de leitos COVID no Hospital Santa Casa Misericórdia para atender casos graves de outras doenças. Com relação aos leitos UTI/COVID, a redução foi de 20 para 12. E no que diz respeito aos leitos de enfermaria/COVID foram reduzidos de 26 para 20.





“O número de leitos de UTI ocupados nunca esteve tão baixo nos últimos meses. Os casos também reduziram significantemente e nossa expectativa é que reduzam ainda mais com a chegada de mais doses e o avanço da vacinação”, destacou a secretária de Saúde de Araxá, Lorena Magalhães.

Desde o início da pandemia foram contabilizados, em Araxá, 14.192 casos positivos da doença e 230 óbitos.