Novo decreto de Araxá libera excursões e funcionamento de bares até a 1h

Com cerca de 110 mil habitantes, Araxá é a segunda maior cidade do Triângulo Sul (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

O novo decreto de enfrentamento à COVID-19 de Araxá, publicado na última sexta-feira (6/8), liberou a realização de excursões com a finalidade de lazer e turismo, porém, com a ocupação dos ônibus limitada a 50% da capacidade e obedecendo ao protocolo de biossegurança, que deverá ser apresentado com antecedência mínima de 72 horas à Vigilância Sanitária. A cidade vive um cenário de reduções, tanto no número de novos casos da doença como de internações.

Ainda segundo o novo decreto COVID de Araxá, o funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e similares da cidade passaram a ser liberados, desde a última sexta-feira, até a 1h, de sexta para sábado e de sábado para domingo, com consumo no local.

As academias, estúdios fitness, pilates, crossfit, escolas de natação e similares também tiveram seu horário de funcionamento ampliado, mas até as 23h, sendo permitido o funcionamento de segunda a sábado, das 5h às 23h, e, aos domingos, das 8h às 14h.

Redução no número de leitos COVID

Araxá anunciou na última quinta-feira (5/8) uma redução no número de leitos COVID do Hospital Santa Casa Misericórdia, para atender casos graves de outras doenças. Segundo a Secretara de Saúde de Araxá, a medida foi tomada, porque o número de leitos de UTI ocupados diminuiu em quase 45% só na última semana. Além disso, a cidade ficou uma semana sem registrar mortes causadas pela COVID, entre os dias 27 de julho e 4 de agosto.

Com relação aos leitos UTI/COVID, a redução foi de 20 para 12. E no que diz respeito aos leitos de enfermaria/COVID, foram reduzidos de 26 para 20.

“O número de leitos de UTI ocupados nunca esteve tão baixo nos últimos meses. Os casos também reduziram significantemente e nossa expectativa é que reduzam ainda mais com a chegada de mais doses e o avanço da vacinação”, destacou a secretária municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães que ressalta ainda que a Santa Casa de Misericórdia, em parceria com o Município, pode aumentar a qualquer momento os leitos COVID caso haja necessidade e conforme taxa de ocupação.

Desde o início da pandemia, foram contabilizados em Araxá 14.083 casos positivos da doença e 229 pessoas morreram.