Araxá e Uberaba realizam o 'dia D' contra a gripe neste sábado (7/8)

Mutirões nas duas cidades vão vacinar bebês a partir de 6 meses contra a gripe (foto: Talyson Oliveira/Esp. EM) Araxá e Uberaba, cidades do Triângulo do Sul, realizarão neste sábado (7/8) o dia D de combate ao vírus Influenza, causador da gripe. Nos municípios, as campanhas abrangerão os grupos já contemplados e toda a população acima dos 6 meses.

A orientação é que quem recebeu a vacina contra o novo coronavírus, seja a 1ª ou 2ª dose, deve esperar um intervalo de 14 dias para aplicação de qualquer outra vacina. Quem está com a COVID-19 ou se infectou há menos de 28 dias também deve adiar a vacinação da gripe.

A imunização contra a Influenza previne o surgimento de complicações decorrentes da doença, óbitos, além de minimizar a carga viral, reduzindo os sintomas que podem ser confundidos com os da COVID.

Vacinação em Araxá

Em Araxá, as aplicações das doses contra a gripe ocorrem nas unidades de Saúde: Unisa, Unioeste, Unicentro; e na Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Pão de Açúcar, das 8h às 16h. É obrigatório apresentar o cartão de vacina e o documento de identidade com foto.

Na cidade, os grupos anteriormente contemplados foram crianças a partir de 6 meses, gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde idosos e professores.

“A vacina contra a influenza é fundamental para evitar a gripe e diminuir a procura por hospitais e unidades de saúde. Porém, é preciso ficar atento quanto à imunização contra a Covid-19. As duas vacinas não podem ser administradas juntas”, reforça e alerta a secretária de Saúde de Araxá, Lorena de Pinho Magalhães.



Durante a próxima semana, a imunização contra a gripe permanece na Unicentro, das 16h às 19h.



Locais de vacinação contra a Gripe em Araxá neste sábado (6/8):



- Unisa - Travessa Piauí, nº 35, São Geraldo – 8h às 16h



- Unioeste – Av. Professora Auxiliadora Paiva, 255 – Serra Morena – 8h às 16h.



- Unicentro – Av. Dâmaso Drummond, 275 – Vila São Pedro – 8h às 16h.



- ESF Pão de Açúcar – Rua Eurindo Barbosa de Lacerda, 245 – Pão de Açúcar – 8h às 16h.

"Dia D” e multivacinação em Uberaba

Além do “D” da imunização contra a Influenza, Uberaba realizará também a 1ª Multivacinação do ano, na Unidade de Saúde Dr. João Francisco Naves Junqueira, situada na rua Dr. Vivaldo Silveira, 357, no Bairro Rio de Janeiro.

Contra a gripe, toda a população acima de 6 meses pode procurar a unidade, das 8h30 às 16h, portando cartão de vacina e documento de identidade com foto.

Já com a multivacinação, a equipe vai completar todas as vacinas que estiverem faltando no cartão.

“Nosso objetivo é atender a maior parte possível da população com a vacinação contra a Influenza, por isso é tão importante que todos procurem o posto de vacinação e não deixem de completar todas as vacinas”, pontuou a enfermeira referência técnica da Central de Vacinas de Uberaba, Priscilla Amaral.

A prefeitura da cidade ainda informou que ao longo da próxima semana, a vacinação contra a Influenza segue em diversas unidades de Saúde do município.