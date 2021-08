Bombeiros interditam hotel em Araxá que não apresentou plano de segurança

Hotel não apresentou plano de segurança para caso de incêndios (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)





06:00 - 08/08/2021 Pais celebram vacina, recuperação da COVID e a reaproximação da família Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros ( AVCB) , documento que comprova que o prédio tem condições seguras para abandono em caso de pânico, acesso fácil para os integrantes do Corpo de Bombeiros, além de equipamentos para combate a incêndio. Segundo os bombeiros, foram realizadas diversas trativas com os proprietários para a regularização do empreendimento, tanto pela própria corporação quanto pelo Ministério Público. O hotel foi interditado por não apresentar o( AVCB) , documento que comprova que o prédio tem condições seguras para abandono em caso de pânico, acesso fácil para os integrantes do Corpo de Bombeiros, além de equipamentos para combate a incêndio. Segundo os bombeiros, foram realizadas diversas trativas com os proprietários para a regularização do empreendimento, tanto pela própria corporação quanto pelo Ministério Público.

Hotel Plazza Inn fica localizado no Centro de Araxá (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

De acordo com o boletim da ocorrência, foram interditadas as áreas destinadas a hospedagem, mas foram mantidas as unidades que têm moradores. "Não puderam ser interditadas as portas da edificação que terá ainda circulação desses moradores, bem como as rotas de fuga da edificação".

Os bombeiros proíbiram que o hotel receba novos hóspedes. Também foram interditados a cobertura, a garagem, o restaurante, a recepção e todas as áreas de circulação que não interfiram com a circulação dos moradores. Caso o hotel não cumpra a determinação será multado.













