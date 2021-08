Araxá realizará 500 exames oftalmológicos gratuitos até 2 de setembro

Para atendimento à população, o consultório ficará instalado no Sesc de Araxá (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação ) Araxá, no Alto Paranaíba, vai receber entre 11 de agosto de 2 de setembro a carreta MedSesc. A unidade móvel é dedicada à saúde dos olhos e realizará mais de 500 atendimentos voltados a pacientes que aguardam consultas, exames e outros procedimentos oftalmológicos.

Para atendimento à população, o consultório ficará instalado no Sesc de Araxá. As consultas serão voltadas ao público pré-selecionado pela Secretaria Municipal de Saúde (lista de espera) e aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, que serão encaminhados pelo Sindicato do Comércio de Araxá (Sindicomércio).

Os pacientes terão acesso a consultas oftalmológicas, exames e procedimentos de Tonometria Computadorizada (para diagnóstico do glaucoma), exame de auto refração computadorizada (para aferição do grau), exame de refração (para confirmação de grau), exame de fundo de olho (avaliação da retina) e biomicroscopia (para identificação da catarata e outros processos inflamatórios).

Todos os atendimentos seguirão os protocolos de segurança e higiene, conforme decretos municipais e determinação da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

A unidade móvel de saúde dos olhos funciona desde 2006 em Minas Gerais. Ela é equipada com um consultório médico e uma sala de apoio para a equipe, e conta com um grupo de profissionais para realizar os atendimentos durante o tempo de permanência em cada município.

Atendimentos gratuítos



Local: Sesc Araxá - rua Dr. Edmar Cunha, 150, Bairro Santa Terezinha



Data: de 11 de agosto a 2 de setembro, das 7h às 16h



Informações para o público:



Prefeitura de Araxá: (34) 3691-3314



Sindicato do Comércio de Araxá - Sindicomércio (34) 3662-3357 / (34) 99888-2427 (rua Dr. Edmar Cunha, 260, Santa Terezinha)