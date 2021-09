Homem furta R$ 1,4 mil em contrafilé em supermercado de BH

Foram furtados 35kg de contrafilé de um supermercado na Região Nordeste de Belo Horizonte (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press)









No entanto, a PM descobriu que o autor do furto estava envolvido em um crime semelhante, ocorrido horas antes, em um supermercado que fica a poucos metros do estabelecimento furtado no Silveira. As câmeras de monitoramento do comércio que também foi alvo ajudaram na identificação por parte do gerente, uma vez que o supermercado em que ele trabalha só poderia disponibilizar mediante autorização da empresa terceirizada responsável pelo serviço.





Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Um supermercado localizado na Avenida Cristiano Machado, no Bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte, foi alvo de um grande furto na manhã desta quarta-feira (1º/9). Isso porque um homem entrou no estabelecimento e levou pouco mais de 35kg de contrafilé sem efetuar o pagamento. A mercadoria está avaliada em R$ 1.385.