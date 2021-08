UPA não atenderá casos suspeitos de COVID em horário comercial, em Araguari

O Centro de Enfrentamento faz consultas e testes com agendamento, em Araguari (foto: Prefeitura de Araguari/Divulgação) A UPA Araguari não vai mais atender pacientes que apresentaram sintomas de contaminação por coronavírus ou de síndrome gripal em horário comercial a partir da próxima segunda-feira (30/8). A referência passará a ser o Centro de Enfrentamento à COVID-19.



A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que pessoas que sintam dor de garganta, tosse, mal-estar, dor de cabeça, febre ou falta de ar procurem a UPA apenas fora do horário comercial.



O Centro fica na rua Sebastião Naves, no Bairro Miranda, ao lado do Hospital de Campanha (HCAMP). Além da consulta, são feitos orientação e teste rápido com agendamento no local.



“O agendamento dos testes é necessário, pois é preciso esperar a fase de infecção para que a doença seja diagnosticada”, ressaltou Soraya Ribeiro.