Com 77% da população vacinada, Araxá vê números da COVID-19 caírem

Vacinação em Araxá abrange pessoas de 31 e 30 anos entre sábado (14/8) e segunda-feira (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação) Araxá, no Alto Paranaíba, apresenta desde julho queda no número de casos, mortes e internações pela COVID-19. A cidade já conta com cerca de 77% da população imunizada com pelo menos uma dose da vacina contra o novo coronavírus.

Bons números

“As restrições impostas pelo município durante o aumento do número de casos positivos de COVID-19 e o avanço da imunização com a chegada de doses proporcional ao número e perfil da população resultaram na queda de notificações da doença em Araxá nos últimos dias”, afirma a administração de municipal.

Desde o último mês, a cidade vem registrando queda na quantidade de resultados positivos e óbitos decorrentes do novo coronavírus. Na última quinta-feira (12), foram apenas 11 notificações e nenhuma morte. O menor número de casos registrado anteriormente em 2021 foi no dia 30 de julho, quando 16 foram confirmados.

Devido aos números, houve uma redução no índice de leitos de UTI destinados à COVID-19, de 20 para 12. A secretaria de Saúde informou que as novas vagas serão destinadas ao tratamento de outras doenças graves. Os leitos clínicos também foram reduzidos de 26 para 20, atendendo casos de menor complexidade.

“O município monitora diariamente a gestão dos leitos junto à Santa Casa de Misericórdia, instituição referência no tratamento de casos de coronavírus, e demais hospitais da cidade. Desta forma, a Administração Municipal realiza o remanejamento dos leitos para atender pacientes com necessidades de cirurgia. Caso exista a necessidade de aumento de leitos de COVID-19, a Prefeitura de Araxá, em parceria com a Santa Casa, ampliará novamente a quantidade de unidades para tratamento da doença”, declarou a prefeitura em nota.

Boletim das últimas 24h

Nesta sexta-feira (13/8), de acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado, Araxá registrou 13 novos casos de COVID-19 e nenhum óbito.

A ocupação dos leitos de UTI está em 58,33%, com dois pacientes de Ibiá, Perdizes e Santa Juliana e um de Araxá. Já os leitos clínicos estão com ocupação de 35%, e atualmente contam com sete internações, sendo: cinco pacientes de Araxá, um de Ibiá e um de Pedrinópolis.

Cerca de 266 pessoas infectadas se recuperam em casa, e estão sendo monitoradas pela secretaria de Saúde.

Desde o início da pandemia, o município já registrou 14.205 casos confirmados e 230 óbitos.