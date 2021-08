Após alta, ocupação dos leitos de UTI e de enfermaria cai em BH

Vaivém de ambulâncias diminui em BH com avanço da vacinação contra a COVID-19 (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 24/03/2021)

Belo Horizonte registrou queda nas ocupações dosde UTI e de enfermaria para COVID-19 nesta sexta (13/8), informa o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura. Os indicadores vinham de alta nessa quinta (12/8). Quanto à vacinação, a prefeitura aplicou mais 35.491 doses.

Casos e mortes

Vacinação

468.525 idosos acima de 60 anos

210.590 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

14.084 gestantes e puérperas

202.395 trabalhadores da saúde

19.877 servidores da segurança pública

69.576 profissionais da educação

528.988 entre 31 e 59 anos

35.831 de outros grupos, como moradores em situação de rua, motoristas e garis

426.201 idosos acima de 60 anos

105.369 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

2.882 gestantes e puérperas

167.461 trabalhadores da saúde

4.765 servidores da segurança pública

58.784 pessoas entre 36 e 59 anos (dose única)

35.750 de outros grupos, como moradores em situação de rua, motoristas e garis

Na terapia intensiva, a taxa caiu de 57,4% para 56,6%. Continua, portanto, no patamar de alerta da escala de risco pelo 36º boletim consecutivo, desde 25 de junho.Novamente, se manteve uma grande defasagem entre as situações das redes pública e privada: 73,1% e 39,7%, respectivamente.Já nas, o percentual caiu de 43,5% para 42,8%. Dessa maneira, o índice permanece no nível de controle pelo 15º levantamento em sequência, desde 26 de julho.Também há uma grande diferença entre os hospitais públicos e privados quanto ao uso dos leitos clínicos: 57,1% contra 28%, conforme o balanço.O terceiro indicador da pandemia, ado novo coronavírus, permaneceu em 0,89 pelo terceiro boletim consecutivo. O dado, portanto, está na fase de controle.No patamar atual, 89 pessoas se infectam pelo vírus, em média, a cada 100 diagnósticos confirmados na cidade.BH registrou oitopor COVID-19 nesta sexta. É o menor número de óbitos em 24 horas desde 27 de julho, quando uma alteração no sistema fez a cidade reduzir o dado em dois.Antes disso, o número de vidas perdidas em um dia menor que oito só pode ser encontrado em 24 de março, quando a prefeitura registrou duas mortes.Em número de casos, o boletim aponta um crescimento de 387. Agora, o município totaliza 265.349 diagnósticos: 2.899 em acompanhamento e 256.054 recuperados, além daqueles que não resistiram.BH registrou mais 35.491 aplicações da contra a COVID-19 nesta sexta: 23.301 de primeira dose e 12.190 de segunda. Não houve nenhuma aplicação da Janssen (Johnson & Johnson), aquela de dose única.Agora, BH soma 1.549.866 pessoas com a primeira dose aplicada; 742.428 com a segunda e 58.784 com dose única. Segundo a prefeitura, 69,1% do público-alvo total se vacinou com a injeção inicial e 34,4% do mesmo contingente completou o esquema vacinal.Segundo números da prefeitura, já se vacinaram com a primeira dose:Já com a segunda injeção se imunizaram:



A cidade recebeu 2.904.332 vacinas até aqui. A PBH não informa mais quantas doses recebeu de cada fabricante.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.