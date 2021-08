Família de jovem morta em UPA registra ocorrência por falha no atendimento

A família de uma jovem, de 29 anos, que morreu nesta sexta-feira (13/8), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, registrou boletim de ocorrência. O irmão da paciente, de 28, foi quem acionou a Polícia Militar (PM) alegando falha no atendimento.

Angélica Aparecida de Melo foi internada na noite de quinta-feira (12/8) queixando-se de dores abdominais, diarreia e vômitos há três dias. De acordo com o boletim de ocorrência, no prontuário consta que ela recebeu a medicação necessária para estabilização do quadro. A jovem ficou em observação por orientação médica.