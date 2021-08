Anexo da UPA de Divinópolis é desocupado após interdição sanitária

Os primeiros pacientes do Anexo São Rafael foram transferidos nesta sexta-feira (13/8) para a UPA de Divinópolis (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis)

Todos os 23 pacientes internados no anexo São Rafael – uma extensão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, serão transferidos para a sede principal, no bairro Ponte Funda.

Entre as irregularidades apontadas estão:

- Funcionamento em local de saúde sem projeto arquitetônico aprovado pela Vigilância Sanitária;

- Área física não atende a legislação vigente e é incompatível para internação de pacientes;

- Não possui rede de gases medicinais, pisos das enfermarias e banheiros com várias partes sem revestimentos, não permitindo limpeza e desinfecção adequadas.

- Utilização de camas não hospitalares, sem grades e não reguláveis para todos os pacientes;

- Não apresentou dimensionamento de pessoal da enfermagem de acordo com o perfil da demanda;

- Fazer funcionar equipamento de raios X móvel como fixo sem apresentar autorização do responsável técnico;

- Não apresentar laudos de levantamento radiométrico e testes constantes dos equipamentos de raios X;

- Não possui equipamento de proteção individual para profissionais que realizam os procedimentos radiológicos.

Inicialmente, oito pacientes foram levados para a UPA, no bairro Ponte Funda, nesta sexta-feira (13/8). Os primeiros serão aqueles em tratamento ortopédico e a espera de cirurgia. As transferências devem continuar nos próximos dias.



O anexo funciona no Hospital São Bento Menni, no bairro Mansões. Ele foi implantado durante a pandemia da COVID-19 para desafogar a UPA, onde também fica o hospital de campanha.



A reforma para adaptar a ala às necessidades da UPA foi feita a partir de doação do setor privado. Foram doados R$40 mil. A intenção era ampliar leitos e separar os pacientes diagnosticados ou não com a doença.



Ocupação hospitalar



Para justificar a transferência para a sede principal, onde estão internados pacientes COVID, a Vigilância alegou queda na ocupação hospitalar.

“Pelo fato de estarmos vivenciando neste momento de pandemia, um decréscimo gradativo dos números da ocupação hospitalar, o que faz com que a UPA - Padre Roberto tenha condições de receber com segurança os pacientes da UPA - Anexo São Rafael”, afirmou a diretora de Vigilância em Saúde, Érika Camargos.



Dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) apontam que até 12 de agosto, a ocupação do Centro de Terapia Intensiva (CTI) Adulto da UPA destinado para pacientes com a COVID-19 estava em 46,67% e a enfermaria com 56,25%. Já a enfermaria infantil estava com 37,50% de ocupação.



Dívida



A transferência dos pacientes pegou de surpresa a diretoria do Hospital São Bento Menni. A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), responsável pela administração do espaço, não a comunicou oficialmente.



A locação da ala foi direcionada a pacientes de baixa complexidade, sendo a montagem das instalações para atendimento sob responsabilidade do município.



Desde a assinatura do convênio, o hospital afirma não ter recebido a contrapartida financeira para manutenção do espaço e desde abril/2021 também não recebe repasses referentes a despesas relacionadas a energia elétrica e água/esgoto. “Inviabilizando a parceria”, informou a diretoria.

Mesmo se receber a contrapartida financeira, o hospital manteve a parceira com o município. “Para que a abertura do maior número de leitos durante a pandemia fosse mantida e privilegiasse a saúde dos divinopolitanos, cumprindo a responsabilidade social tão ressaltada em nossa instituição”, justificou.

A assessoria de comunicação da prefeitura disse que ainda não houve a entrega do setor e que "todos os débitos serão sanados, assim como é o aluguel de qualquer imóvel".

Alternativa



Relator da Comissão de Saúde, o vereador Israel da Farmácia (PDT) diz que a interdição ainda é reflexo da denúncia feita por eles sobre as condições da UPA. Na época, a sede principal foi interditada.



Ao reconhecer os problemas sanitários, o parlamentar também defendeu a readequação do espaço. “Se não tiver condições do hospital regional começar a funcionar a tempo, o anexo do Bento Menni deve ser adequado para uma eventual crise pandêmica”, opinou.



A mesma opinião é compartilhada pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde, Warlon Elias. Ele chamou a atenção para a variante Delta e os riscos de aumento de casos. Afirmou que transferência é necessária com medida paliativa apenas até que se cumpra a legislação sanitária ou até que uma alternativa seja apresentada.



