COVID: Mutirão tenta zerar faltosos da segunda dose em Divinópolis

Os faltosos devem procurar um dos drives, de acordo com a fabricante da primeira dose, para receber a segunda (foto: Prefeitura de Divinópolis/Divulgação) Divinópolis realiza mutirão de vacinação nesta terça-feira (3/8) para tentar zerar os faltosos da segunda dose contra a COVID-19. O município do Centro-Oeste mineiro afirma que mais de 2,2 mil pessoas tinham pedido a aplicação complementar para encerrar o ciclo vacinal. realizade vacinação nesta terça-feira (3/8) para tentar zerar osda segunda dose contra a. O município do Centro-Oeste mineiro afirma que mais de 2,2 mil pessoas tinham pedido a aplicação complementar para encerrar o ciclo vacinal.

Ao todo, 2.229 pessoas que tomaram a dose inicial faltaram à segunda aplicação:





1.234 que tomaram AstraZeneca

935 Coronavac

Atraso, outra vacina ou até esquecimento

A gestão municipal listou três motivos principais para justificar o número de ausências na cidade com 240 mil habitantes: atraso no rebecimento de doses, esquecimento e algum impedimento (tal qual sintoma de gripe ou a própria vacinação contra a gripe).

"Muitos estavam com sintomas de gripe. E também teve a própria vacina da gripe que alguns tomaram e precisava respeitar o intervalo de 15 dias entre os imunizantes”, cita a vice-prefeita Janete Aparecida.

“E tem aquelas que não podemos obrigar a tomar”, complementa.

Eficácia não garantida

Segundo o professor de imunologia e patologia da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) campus Centro-Oeste, Rafael Gonçalves Teixeira Neto, não há como assegurar que a resposta gerada com apenas uma dose seja suficiente para atingir os níveis esperados a partir dos ensaios clínicos.



“Com exceção da vacina Janssen, que foi avaliada levando em consideração apenas uma única dose, só podemos afirmar que a eficácia das demais vacinas foi alcançada caso os indivíduos vacinados tenham tomado as duas doses”, explica o professor, ao ponderar que a aplicação de uma dose pode auxiliar na produção de elementos imunológicos necessários para a proteção - mas não garante a eficácia.



“Outro ponto importante a ser abordado é o tempo de duração da resposta imunológica. Uma segunda dose garante que a imunidade permaneça por períodos mais longos”, esclarece.





E o estudioso alerta justamente para o intervalo entre as doses: “É importante destacar que pessoas que não tomaram a segunda, mesmo extrapolando este prazo, devem procurar os postos para tomar a segunda dose, porque mesmo após o prazo o sistema imunológico será reativado favorecendo uma resposta imunológica mais efetiva nesse indivíduo”, orienta.





Cada imunizante tem um protocolo. A data prevista para a segunda dose é informada no ato do cadastro para a vacinação. Quem a perdeu e não compareceu ao mutirão pode se vacinar a qualquer momento: basta procurar um dos postos de imunização que esteja aplicando a fabricante correspondente à vacina inicial.

Balanço

Divinópolis imunizou 114.851 pessoas com a primeira dose. Este número representa 58% do púlico previsto com mais 18 anos. Ao todo, a cidade deve vacinar plenamente 198 mil cidadãos. Foram aplicadas 46.615 segunda doses e 13.257 doses únicas.

*Amanda Quintiliano especial para o EM