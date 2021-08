De emojis a memes: Itaúna bomba nas redes com texto irreverente e jovem

Estratégia de uso de memes está surtindo resultado até com o público mais velho em Itaúna (foto: Reprodução/Redes sociais/Prefeitura de Itaúna) Vocês estão prontos crianças?

Estamos, capitão!!!



Eu não ouvi direito.

Estamos, capitão!



Ooooooh vim aqui pra poder avisar que mais imunização vai chegar!! Se liga neste cadastro que abre hoje às 13h.



Dessa forma, com direito a muita descontração, a prefeitura de Itaúna convocou, nesta sexta-feira (13/8), jovens de 20 anos - que trabalham no setor industrial - para a vacinação contra a COVID-19. Desde quando começou a imunização do público mais jovem, a administração decidiu adotar linguagem mais irreverente - lançando mão de referências musicais até memes.

09:52 - 13/08/2021 Minas terá fim de semana de altas temperaturas e chuvas fracas estratégia, que segue uma das regras básicas de comunicação de se adequar ao público com o qual pretende falar, está dando resultado. De acordo com o responsável pela assessoria de comunicação da prefeitura de Itaúna, o publicitário Hermano Martins, a interação com o público na página da prefeitura no Instagram cresceu 48% na última quinzena, passando de 1,5 milhão de impressões. No período de 6 a 12 de agosto, houve 40.192 interações com o conteúdo da página. E a, que segue uma das regras básicas de comunicação de se adequar ao público com o qual pretende falar, está dando resultado. De acordo com o responsável pela assessoria de comunicação da prefeitura de Itaúna, o publicitário Hermano Martins, a interação com o público na página da prefeitura nocresceu 48% na última quinzena, passando de 1,5 milhão de impressões. No período de 6 a 12 de agosto, houve 40.192 interações com o conteúdo da página.

O público jovem se identificou com a nova forma de comunicação da prefeitura de Itaúna (foto: Reprodução/Redes sociais/Prefeitura de Itaúna)

Segundo o publicitário, a mudança de estratégia foi adotada em virtude de uma demanda da Secretaria Municipal de Saúde, que informou ao setor de comunicação da prefeitura que cerca de 20% das pessoas que se cadastravam acabavam não indo vacinar. A adoção da nova abordagem foi baseada nos ensinamentos de Philip Kotler, que é considerado "o pai do marketing".



"Desde o início da formação dessa equipe da Gerência de Comunicação, estamos tentando conversar de forma mais humanizada, quebrando padrões e clichês. Como no Dia dos Namorados, pegamos depoimentos de diversos casais, homoafetivos ou não, para celebrar o amor. Já fizemos ações como o dia do orgulho LGBTQIA+ para pregar respeito e quebrar preconceitos", inicia Hermano Martins.



"Daí chegamos à ideia de aproveitar momentos de uma memória afetiva da faixa etária e levar para esse lado: bons momentos, sentimentos, vacina, vida e, quem sabe, logo uma volta ao normal. Kotler já pregou a humanização da marca em seu último livro. Partindo desse preceito, queremos cada vez mais humanizar a forma de comunicar com todos... Agora nos cadastros e mantendo a dinâmica num pós-pandemia", complementa.

Jovem entra na onda e se fantasia de jacaré para receber a vacina contra COVID-19 (foto: Prefeitura de Itaúna/Divulgação)

'Memória afetiva'

O publicitário conta que a escolha dos memes e temas para as publicações é de "pura memória afetiva". "A pesquisa é feita em equipe... Aproveitando as diferentes idades das pessoas do próprio setor, além de buscas na internet mesmo", afirma.



"Nos 32 (comunicação para pessoas de 32 anos), partimos para Senna, Tamagotchi e Mamonas Assassinas. Nos 30, o fato de terem nascido no ano em que Cazuza nos deixou e não puderam curtir o ícone "ao vivo'. Além do sucesso do filme Esqueceram de Mim. Para os com 26, TV Globinho, Rouge, Malhação, Charlie Brown Jr e Digimon", enumera o responsável pela comunicação da Prefeitura de Itaúna.

Pesquisa para os temas dos memes é afetiva, feita pela equipe de comunicação da prefeitura de Itaúna (foto: Prefeitura de Itaúna/Divulgação)

'O estagiário'

Nas últimas postagens, um personagem em especial está cativando os corações e mentes da população. É "o estagiário", uma personalidade cuja identidade não é revelada pela comunicação da prefeitura e que todos querem conhecer devido à suas postagens irreverentes.

Personagem misterioso, "o estagiário" veio para ficar na comunicação da prefeitura de Itaúna (foto: Reprodução/Redes sociais/Prefeitura de Itaúna)

Os mais velhos também querem!

A nova forma de comunicação adotada pela prefeitura caiu nas graças também do público não tão jovem assim. E as publicações irreverentes devem continuar norteando as postagens da administração pública de Itaúna.



"Claro que não é possível usar esta fórmula para todos os assuntos. Existem situações em que devemos manter uma postura mais formal, como nos momentos em que precisamos noticiar uma morte por COVID, por exemplo", pondera Hermano Martins.



"Mas como houve até um 'apelo' das outras idades que não foram contemplados em seus cadastros com as postagens do "estagiário", a ideia é continuar a brincar, agora com as segundas doses e com as novas idades que a secretaria de saúde vier a determinar", promete.

Morador fez postagem para 'cornetar' que a prefeitura não citou o Cavaleiros do Zodíaco nas chamadas (foto: Reprodução/Redes sociais/Prefeitura de Itaúna)

Vacinômetro de Itaúna



De acordo com os dados do vacinômetro da prefeitura de Itaúna, divulgados nesta sexta-feira (13/8), 52.337 pessoas foram vacinadas com a primeira dose das vacinas contra COVID, o que equivale a quase 52% da população. E mais de 20% da população - ou 20.004 pessoas - foram vacinadas com as duas doses ou com a vacina de dose única.



Na segunda-feira (16/8), Itaúna começa a vacinar os jovens a partir de 20 anos de idade que trabalham no setor industrial na cidade - público que recebeu a irreverante convocação que abre esta reportagem.