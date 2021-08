Pais fazem protesto pela volta às aulas presenciais em Teófilo Otoni

O protesto pela retomada das aulas presenciais será em frente ao Fórum do TJMG, em Teófilo Otoni (foto: Marcelo Albert/Divulgação TJMG)

Um grupo de pais e alunos do ensino fundamental e médio de Teófilo Otoni marcou, para esta quarta-feira (11/8), um protesto em frente ao Fórum de Justiça, pedindo o retorno das aulas presenciais na cidade.

Gabriela Dias, mãe de aluno e uma das organizadoras do protesto, disse que o grupo, além de atuar nas redes sociais, mantém uma ação ativa pela volta às aulas presenciais. Ela reclama que os pais e estudantes mantèm uma boa interlocução com o Ministério Público e com a Câmara Municipal de Teófilo Otoni, mas a prefeitura ignora o movimento.

"A prefeitura nunca nos respondeu. Conseguimos uma reunião com a Câmara Municipal e fomos bem recebidos pelos vereadores e, da mesma forma, pelo Ministério Público. Mas a prefeitura não nos atende", disse Gabriela.

Ela explicou que as crianças e adolescentes questionam o fato de tudo funcionar em Teófilo Otoni, menos a escola. "E o que é pior: as aulas on-line não atendem as necessidades dos alunos. Eles precisam sair de casa, conviver com as regras de contenção do novo coronavírus", explicou.

As crianças também vão participar do protesto e já opinaram no grupo @voltaasaulasto no Instagram. "Por isso, no protesto desta quarta-feira, as crianças estarão presentes. Queremos que elas participem e questionem também. Nós estamos lutando por isso", comentou Gabriela.

O Estado de Minas entrou em contato com a prefeitura, para saber se procedem as afirmações do grupo de pais e alunos em relação à omissão do poder público às reivindicações feitas para a volta às aulas presenciais, mas não obteve resposta.