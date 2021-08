Formiga autoriza retorno das aulas presenciais na rede privada

Formiga será o mesmo protocolo do governo do estado para o retorno das aulas presenciais (foto: Divulgação/Prefeitura de Formiga)

Quase um ano e meio desde a suspensão das aulas presenciais, o retorno dos estudantes e professores foi autorizado em Formiga, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A permissão, por enquanto, é válida apenas para a rede privada. O decreto com as diretrizes será publicado nesta terça-feira (10/9) no Diário Oficial dos Municípios.



As escolas poderão receber os alunos a partir de 16 de agosto. O retorno é permitido desde o ensino infantil ao de nível superior. As instituições poderão receber 100% dos alunos, desde que seja cumprindo o distanciamento mínimo exigido.



O decreto não detalha todas as medidas a serem seguidas. Para isso, as instituições deverão seguir o protocolo estabelecido pelo programa estadual, Minas Consciente. Formiga, está classificada na onda verde, fase menos restritiva.



O documento que será publicado prevê:



• Distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas em todos os ambiente, mesmo abertos, como para aulas de educação física;

• Planejamento das atividades em conformidade com a capacidade física da unidade escolar, admitindo-se escalonamento de horários de entrada, saída e intervalos;

• Monitoramento de risco de propagação da COVID-19, observadas as orientações do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.



Na rede pública, os alunos terão que aguardar um pouco mais. O retorno só será permitido após a imunização com as duas doses dos professores. A previsão é de que todos a recebam até setembro. Só após este período serão definidos os protocolos de retorno na rede municipal e estadual.



Boletim



Boletim recente da Secretaria de Saúde de Formiga aponta que, desde o início da pandemia, houve a confirmação de 9.983 casos de COVID-19. 243 pessoas perderam a vida em decorrência da doença. Outros sete óbitos ainda estão em investigação.



Dos 10 leitos de Centro de Terapia Intensiva (CTI), 30% estavam ocupados até a tarde desde segunda-feira (9/8). Na enfermaria, a taxa de ocupação estava em 35%.



Vacinação



Desde o início da campanha, 57.442 doses da vacina contra a COVID-19 foram aplicadas. Deste total, 40.816 são referentes a primeira, representando 71,74% da população com mais de 18 anos. 14.493 receberam a segunda dose e outras 2.122 foram imunizadas com dose única.