Calouros e veteranos retornam às aulas presenciais em Valadares

Grupo de alunos do curso de medicina veterinária antes da recepção presencial, na Univale (foto: Ascorg Univale/Divulgação)

Depois de ficar dois semestres sem realizar a recepção aos calouros, de forma presencial, a Universidade Vale do Rio Doce (Univale) recebeu nesta segunda-feira (9/8) calouros das turmas 2020/2, e os alunos veteranos, que retornaram às aulas presenciais.

Os calouros foram recebidos pela reitora da Univale, professora Lissandra Lopes Coelho Rocha, e por representantes dos setores administrativos que prestam algum tipo de atendimento aos alunos.

“Foi um momento muito aguardado, e receber os calouros aqui, presencialmente, depois de tanto tempo, é uma satisfação enorme. Esse é um sinal de que as coisas começam a voltar ao normal, e é importante mantermos todos os cuidados de biossegurança para que tudo permaneça de forma segura”, disse a reitora da Univale.

Mesmo com o clima festivo, a direção da Univale não abandonou as práticas de combate à COVID-19. Na chegada, a equipe de biossegurança da universidade aferiu a temperatura corporal de todos, disponibilizou dispensadores de álcool em gel e exigiu o uso de máscaras faciais cobrindo boca e nariz.

Os profissionais de saúde que integram a equipe de biossegurança se colocaram à disposição de todos no ambulatório e explicaram como deve ser o comportamento de alunos e funcionários dentro do campus.

Os alunos aprovaram o retorno. Roberta Bernardino Braga, líder da turma de calouros do curso de medicina veterinária, avaliou a recepção “calorosa e autoexplicativa” e segundo ela, com um excelente suporte para vários assuntos, como a intolerância a respeito do bullying dentro e fora da instituição, e sobre os projetos da universidade.

“O retorno das aulas presenciais e práticas são essenciais, principalmente para os cursos da saúde, e era um retorno que os alunos de todas as áreas estavam almejando”, disse Roberta.

Retorno autorizado

A volta às aulas presenciais nos estabelecimentos de ensino superior de Governador Valadares foi autorizado pela prefeitura em decreto de nº 11.476, publicado na sexta (6/8). Também foi autorizada a volta do transporte escolar.

Segundo o decreto, a lotação máxima dos estabelecimentos de ensino superior foi fixada em 100% de sua capacidade usual. Já para os demais estabelecimentos de ensino será de 50% de sua capacidade usual e ainda respeitar o distanciamento de um metro e meio entre mesas e carteiras.