Escolas estaduais de BH ampliam aulas presenciais para mais alunos

Mais estudantes da rede estadual de Belo Horizonte voltam às aulas presenciais a partir desta segunda-feira (9/8). Cerca de 32 mil alunos do 8º ano do ensino fundamental, 2º ano do ensino médio, além das turmas do último período/semestre dos cursos profissionalizantes e do último período da Educação de Jovens e Adultos (EJA), são esperados para retornar às escolas pela primeira vez desde o surgimento da pandemia.









Na capital, o ensino presencial nas escolas estaduais para o 1º ao 5º ano do ensino fundamental acontece desde o dia 12 de julho. Já os estudantes do 9º ano do fundamental e do 3º ano do ensino médio retornaram ao ambiente escolar na última terça-feira (3/8)





Com as atualizações nas ondas do Plano Minas Consciente, todas as regiões do estado seguem aptas para o retorno das atividades presenciais nas escolas da rede pública estadual , desde que não haja impedimento por parte da prefeitura da localidade. Nas unidades localizadas nos municípios em ondas amarela ou verde, voltam as turmas dos anos iniciais - 1º ao 5º ano -, do 9º do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio. Cidades na onda vermelha retornam somente com os anos iniciais do ensino fundamental.





Segundo a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG), o avanço dos níveis restantes de ensino está condicionado a uma avaliação dos índices epidemiológicos nos próximos 14 dias, como já foi feito anteriormente.





A subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Izabella Cavalcante Martins, ressalta que as escolas estão seguindo os protocolos sanitários para evitar contaminação da COVID-19 entre os funcionários e alunos. “As escolas foram orientadas a flexibilizar o horário de entrada e saída para evitar aglomeração de estudantes na porta das escolas. Orientação também de adaptar o recreio dos estudantes, a oferta da merenda e a adaptação das salas de aula. Cada sala foi adaptada para receber os estudantes de acordo com a metragem, observando os protocolos de saúde de distanciamento e também as adaptações de espaços comuns”, disse.





Na rede municipal, as aulas presenciais voltaram para alunos da educação infantil desde o dia 3 de maio, de maneira gradativa, e do ensino fundamental e médio, em 5 de julho e 23 de julho, respectivamente. Em nota ao Estado de Minas, a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte (SMED) garantiu que “as escolas municipais e creches parceiras da prefeitura seguem estritamente o protocolo e são fiscalizadas pela Vigilância Sanitária e pelos técnicos da secretaria de Educação e da subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional. Todas passaram por supervisão de engenharia antes do retorno”.





“Lembramos que, além das visitas regulares do Ministério Público, dos Conselhos Municipais de Educação e Alimentação Escolar e da própria Câmara de vereadores, a Secretaria Municipal de Educação instituiu, por meio de um decreto, as comissões de pais e comunidade escolar para fiscalizar todas as escolas”, completou a pasta.





Greve dos professores na rede estadual





O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG) anunciou na última segunda-feira (2/8) uma greve sanitária por tempo indeterminado. De acordo com a entidade, a deliberação é que a greve seja realizada nas cidades onde houver convocação para atividades presenciais, mas o ensino remoto continuará sendo oferecido aos estudantes.





O argumento defendido pelos sindicalistas é a falta de segurança para o retorno, mesmo com os protocolos implementados pela SEE-MG. “A rede estadual de Minas não apresenta segurança sanitária nas escolas para um retorno presencial, o processo de vacinação no Estado não garantiu a imunização completa com a segunda dose na categoria e as crianças e adolescentes sequer têm um cronograma de vacinação. Essa greve sanitária se faz necessária para defender a vida da categoria, dos estudantes e das comunidades escolares”, diz a coordenadora-geral do Sind-UTE/MG, professora Denise Romano, em nota. (Com informações de Natasha Werneck)

