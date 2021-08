Batida entre caminhões deixa duas pessoas feridas no Sul de Minas

Trânsito fluiu apenas em meia pista por conta de acidente na MG-449, em Arceburgo (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Dois motoristas ficaram feridos em umcom dois caminhões no início da madrugada desta segunda (9/8) em Arceburgo, Região Sul de Minas Gerais. O fato aconteceu na MG-449, no sentido Guaxupé (MG).De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos motoristas não freou e bateu seu veículo contra a traseira do outro. O que estava atrás foi lançado até umcom o impacto do acidente.Ele sofreu apenas. Ainda assim, a equipe médica o encaminhou ao Hospital de Arceburgo.O outro ficou preso dentro da cabine do caminhão por causa do travamento da porta. Ele só saiu do local com a chegada dos militares, que cortaram parte do compartimento para socorrer a vítima.Segundo a corporação, a vítima se queixava deno abdômen e no tórax. Por isso, foi socorrido até o pronto-socorro de Guaxupé.na MG-449 fluiu em meia pista durante o atendimento para retirada da carga de argamassa levada por um dos caminhões. Por causa do horário, não houve registro de engarrafamento.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local para iniciar as investigações do fato. Já a Polícia Militar administrou o trânsito enquanto a rodovia ainda estava fechada.