Lutadora de jiu-jitsu toma faca e tem ajuda do irmão para matar homem

Local onde o homicídio aconteceu, na Avenida Flor de Seda, em BH (foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem de 26 anos foina noite desse domingo (8/8) em Belo Horizonte em meio a uma discussão na Avenida Flor de Seda, no Bairro Lindéia, no Barreiro. De acordo com a polícia, doiso mataram a facadas após serem ameaçados pela vítima.O fato aconteceu por volta das 22h15. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima discutiu com uma família e apresentava sinais de consumo de drogas.Durante a discussão, o homem ameaçou a família com três facas. Neste momento, uma jovem de 19 anos, praticante deconseguiu desarmá-lo. Ela deu uma facada no peito dele.Com o homem ferido, o irmão da lutadora, de 24 anos, também conseguiu pegar uma dasEle deu um golpe na lateral da barriga da vítima, segundo a PM.Ainda de acordo com os militares, houve uma terceira, essa na clavícula. Porém, apenas a perícia da Polícia Civil poderá determinar quem realmente deu esse golpe.Procurado, os dois suspeitos deram versões idênticas para o caso. Eles disseram à polícia que agiram em legítima defesa e para proteger a

Fontes da polícia garantem que o homem morto, na verdade, é primo dos jovens que o mataram. Ele tem várias passagens por crimes como tráfico de drogas, roubo e homicídio.

O homem era conhecido como Bill e já estava sem vida, enrolado em um cobertor, quando os militares chegaram.



A ocorrência seguiu para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil próxima. A reportagem procurou a instituição e aguarda posicionamento.