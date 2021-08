Hospitais recebem doação de aparelhos para intubação de pacientes com COVID

Hospital Dilson Godinho recebe equipamentos do Rotary Clube em Montes Claros (foto: Bia Andrade/divulgação)

Serão doados 5.600 filtros para circuitos respiratórios, 4.200 filtros para ventilação mecânica e 6.300 sistemas fechados de aspiração, totalizando R$ 470.270,00.

Nesta terça-feira (10/08), o ex-governador do Rotary Distrito 4760, Nelson Fonseca, visita os cinco hospitais conveniados pelo Sistema Único de Saúde de Montes Claros, no Norte de Minas, para a entrega dos aparelhos. Ele visitará os hospitais Aroldo Tourinho, Dilson Godinho, Mário Ribeiro, Universitário Clemente de Faria e Santa Casa.

Além das instituições de saúde da cidade-polo do Norte do estado, serão beneficiados com as doações dos equipamentos hospitais de Belo Horizonte (seis) e de outros 16 municípios mineiros: Betim, Contagem e Ibirité, na Região Metropolitana; Bom Despacho e Pará de Minas, no Centro-Oeste, Patos de Minas e São Gotardo, no Alto Paranaíba; Curvelo (Região Central), Joao Pinheiro, Paracatu e Unaí, no Noroeste; Bocaiuva, Brasília de Minas, Janaúba, Pirapora e Porteirinha, no Norte de Minas.

Em Belo Horizonte, os equipamentos para a intubação dos pacientes da COVID-19 serão entregues aos hospitais Evangélico, Célio de Castro, Mário Pena, Odilon Behrens, Risoleta Neves e Santa Casa.

Campanha contra a desinformação em prol das vacinas

Os clubes de Rotary também realizam em Minas Gerais uma campanha contra a propagação de noticias falsas contra a COVID-19 ao mesmo tempo em que conscientizam a população sobre a importância da vacinação contra o coronavírus. A ação faz parte da campanha "Informação Salva Vidas", realizada pelos clubes rotarianos em nível nacional.

"O objetivo principal é orientar as comunidades com informações cientificamente embasadas e aprovadas pela OPAS (Organização Pan-americana da Saúde)", afirma Marcos Pego, coordenador da campanha em nível estadual e ex-governador do Distrito 4760 do Rotary. "O Foco é Salvar vidas, agindo de forma objetiva para conter os óbitos", completa.

"Sabemos que muitas ações podem ser tomadas nos diversos estágios de contato com o coronavírus, desde o uso preventivo de máscaras e higienização, passando pela importante ação de vacinação, até os estágios de pronto atendimento com rápida disponibilização de recursos médicos e hospitalares para aqueles que tenham sido contaminados e necessitem do recurso adequado", relata o coordenador da campanha do Rotary.

Ele ressalta que a expectativa é que a população se conscientize sobre a necessidade de não propagar noticias falsas sobre a COVID-19.

"Esperamos que as pessoas possam ajudar as comunidades a fazer frente à pandemia do Coronavírus, com informações claras, cientificamente embasadas, com pronta resposta aos mais diversos desafios, até que a pandemia seja contida', assegura Marcos Pego.

do estado estão recebendo um reforço depara intubação de pacientes da. Os aparelhos foram doados pelos rotarys clubes de Minas, por meio dodo, sediado em