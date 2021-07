Hospitais mineiros receberão apoio para gerenciar crise da COVID-19

Hospital Municipal de Sete lagoas vai receber capacitação do Hospital Sírio-Libanês, referência no país (foto: Reprodução/Google Street View) hospitais mineiros vão receber apoio para gerenciar a Hospital Sírio-Libanês, referência no país. Trêsvão receber apoio para gerenciar a crise causada pela COVID-19 e reduzir a superlotação no setor de emergências . As estruturas foram selecionadas entre 500 interessadas em todo o Brasil para participar do projeto do Ministério da Saúde em parceria com o, referência no país.

Hospital De Clínicas Da Universidade Federal Do Triângulo Mineiro –Filial Ebserh (Uberaba)

–Filial Ebserh (Uberaba) Hospital Municipal Monsenhor Flavio Damato (Sete Lagoas)

(Sete Lagoas) Hospital Municipal Governador Valadares (Governador Valadares)

Batizado de Lean nas Emergências, o projeto foi lançado em 2017 e consiste em disponibilizar treinamentos à distância e lives para todos os hospitais selecionados. "A dinâmica do projeto é concentrada na melhoria de processos baseado em tempo e valor, garantindo a agilidade e eficiência nos processos", explica o Ministério da Saúde.

Para participar do projeto, as unidades de saúde participantes devem ser públicas ou filantrópicas. Elas precisam atender pré-requisitos de elegibilidade, como ter uma quantidade mínima de leitos, estarem integrados à Rede de Urgência e Emergência e atenderem prontamente à população em seus prontos-socorros e ambulatórios.

Expectativa

Segundo o governo federal, nos mais de 100 hospitais que já participaram do programa foi registrada uma redução de 27% no tempo médio de passagem dos pacientes pelos prontos-socorros. Também foi registrada redução de 21% no tempo de espera desde a hora que o paciente deu entrada no serviço de urgência até o primeiro atendimento.

A possibilidade de oferecer um atendimento mais eficiente à população anima a equipe do Hospital Municipal Monsenhor Flavio Damato, em Sete Lagoas. "As capacitações começam já na próxima semana, quando teremos algumas visitas técnicas de uma equipe do Hospital Sírio Libanês. Quem ganha com isso são os usuários, com um atendimento mais ágil e de mais qualidade", diz a coordenadora da Rede de Urgência e Emergência do Município, Cíntia Teixeira Andrade.





O secretário municipal de Saúde, Flávio Pimenta, destaca que o programa é um passo importante para a gestão de leitos do município, trazendo uma melhor condição aos pacientes, com mais eficiência no atendimento. "Essa experiência também será muito importante para os colaboradores do hospital. Com certeza todos teremos muito a ganhar", acredita.

O Ministério da Saúde planeja, ao longo dos próximos dois anos, implementar a metodologia Lean em mais de 100 hospitais para melhorar o atendimento aos pacientes, otimizar recursos, tempo e motivar as equipes dos hospitais.