BH reduz índice de perda de vacinas da COVID-19 para 5,5%

Índice de perdas de vacinas da COVID-19 em BH é bem menor que a margem estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização (foto: Leandro Couri/EM/DA Press) Um dos maiores desafios dos municípios durante a vacinação da COVID-19 é manter o índice de perda de doses em um patamar baixo. Belo Horizonte, por exemplo, informou nesta segunda-feira (9/8) que reduziu o percentual de imunizantes perdidos, saindo de 6,6% para 5,5%.









"O município tem reforçado a orientação nos postos de vacinação e adotado medidas para reduzir ainda mais essas perdas. Entre as iniciativas está a opção por aplicar, no fim do dia, o imunizante AstraZeneca, com exceção de gestantes e puérperas. Como esta vacina pode ser usada até 48 horas após o frasco ser aberto, mesmo que haja sobra de imunizante, ele pode ser aplicado sem nenhum prejuízo para usuários no dia seguinte", disse, em nota a PBH.





Uma perda física também pode acontecer em alterações de temperatura fora dos limites aceitáveis devido à queda de energia, acondicionamento, conservação, manipulação e transporte.





Outro fator que tem interferido no aumento do percentual de perdas, segundo a PBH, é a inconsistência entre o número de doses descrito na bula e o número real que se consegue extrair do frasco. Essa situação ocorreu, por exemplo, em casos em que nos frascos deveria conter cinco doses e se conseguiu retirar apenas quatro doses.