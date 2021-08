Patos de Minas cadastra pessoas de 18 a 29 anos para vacinação

O procedimento para a inscrição é o mesmo que já vem sendo adotado com acesso pelo Aprova Digital e depois no processo correspondente à faixa de idade. Não é necessário anexar documentos pessoais, os quais são verificados no momento em que a pessoa se apresenta para receber a vacina.A convocação informando a data e o local do atendimento é enviada por e-mail, e por isso é importantecorretamente esse campo no momento de realizar o cadastro.Ainda que no sábado (7/8) tenha chegado nova carga de vacinas, a distribuição pelade Patos de Minas tem previsão de ser iniciada nesta segunda-feira (9/8).Patos de Minas já aplicou 83,5 mil primeiras doses de vacinas contra o. Outras 44,8 mil pessoas já estão imunizadas com segundas doses ou doses únicas. Nesta semana, a vacinação no município chegou ao público geral de 33 anos.