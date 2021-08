COVID-19: Minas tem 2.189 casos e 101 mortes em 24 horas

Vacinação é uma das formas de barrar o avanço da doença. Em Minas, 10,4 milhões tomaram a primeira dose (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA PRESS) 2 milhões de casos de COVID-19. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, neste domingo (8/8), são 1.997.875 casos e 51.317 mortes. Em 24 horas, foram confirmados 2.189 casos e 101 mortes. Minas está próximo de chegar a. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, neste domingo (8/8), são 1.997.875 casos e 51.317 mortes. Em 24 horas, foram confirmados





Também é possível observar uma queda na média móvel do número de mortes. Neste domingo, o índice ficou em 100,9. Há 14 dias, era de 125,9, portanto uma queda de 20%. No entanto, os especialistas alertam para a necessidade de manter as medidas de proteção, como o uso de máscaras, álcool em gel e o distanciamento social.