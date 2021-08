PM suspeito de matar prima para receber seguro de R$ 23 milhões é indiciado

, de 35 anos, suspeito de executar a tiros a, de 34, em Muriaé, na Zona da Mata, foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais por, conforme aponta o encerramento do inquérito. A identidade do policial não foi informada. A manicure Nayara Andrade Rocha foi assassinada em seu local de trabalho – um salão de beleza – no dia 1º de junho deste ano . Na ocasião, o autor desembarcou de um veículo sem placas, furtou o celular dela e, em seguida, atirou cinco vezes contra a vítima. Os disparos atingiram as pernas e o tórax. Ela foi levada para o Hospital São Paulo, no município, mas teve a morte confirmada em 3 de junho.