Assalto em Matozinhos termina em perseguição e troca de tiros em BH

Movimentação de viaturas e helicóptero chamou a atenção de quem passava pelo trecho (foto: Reprodução da internet/Instagram)

Um assalto terminou com dois criminosos baleados em uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM) no fim da noite desse sábado (7/8) na Avenida Tancredo Neves, próximo ao final da Avenida Pedro II e do Anel Rodoviário, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. O crime ocorreu em Matozinhos, a quase 50 quilômetros da capital.









Militares da 11ª Companhia Independente da PM da cidade receberam a denúncia e começaram a seguir o carro dos assaltantes, um Fox prata, que fugia no sentido Pedro Leopoldo.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BH da Zueira (@bh.da.zueira)

Os assaltantes alcançaram o Anel Rodoviário e seguiram até a capital mineira. Várias viaturas estavam no encalço dos criminosos e um helicóptero da polícia também foi acionado. A perseguição só terminou na Avenida Tancredo Neves, sob o viaduto do Anel Rodoviário na altura do Bairro Jardim São José.





Conforme a PM, eles encontraram um ponto de lentidão na avenida e chegaram a bater em alguns veículos. "Eles saíram da retenção e, na marginal com a Tancredo Neves, bateram (em um poste) e empreenderam fuga a pé”, explica o tenente Geordane Geraldo Rocha, comandante do 3º Pelotão da 11ª Companhia de Matozinhos.





Enquanto tentavam escapar, os criminosos atiraram contra os policiais, que revidaram. Dois assaltantes foram atingidos e foram levados ao Hospital Odilon Behrens, na Região Noroeste da capital. De acordo com a PM, um deles se encontrava em estado grave. Uma viatura foi atingida por um disparo, mas nenhum militar se feriu.





Os outros dois criminosos acabaram presos. A PM apreendeu o celular da vítima e um revólver calibre 38. Pouco antes da meia-noite, a Polícia Civil era aguardada para a perícia. A ocorrência ainda estava em andamento.