Polícia investiga tiroteio que teve motorista de aplicativo baleado

Motorista foi internado no Hospital Municipal de Contagem (foto: Fábio Silva/PMC/Divulgação)

A Polícia Civil informou nesta quinta-feira (24/6) que está à procura dos criminosos envolvidos em uma troca de tiros com um investigador nessa quarta-feira (23/6) em Contagem, na Grande BH. Um motorista de aplicativo foi atingido por uma bala perdia e foi hospitalizado.









“Durante a perseguição, ocorreu troca de tiros, ocasião em que um motorista de aplicativo foi atingido na cabeça e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, para o Hospital Municipal de Contagem. O motorista do aplicativo apresenta saúde estável e não corre risco de morte”, informou a Polícia Civil por meio de nota.





A instituição informou que houve perícia e o laudo segue para confecção.





“Os indivíduos já foram identificados e as equipes policiais estão à procura dos criminosos que, segundo as testemunhas, foram os responsáveis pelos disparos que acertaram o motorista. Os veículos utilizados no crime também já foram identificados”, concluiu a Polícia Civil, que deve dar mais informações sobre o caso ao final do inquérito.