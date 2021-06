Caminhoneiro simula roubo e vende carga de 40 toneladas de milho em Minas

A carga de 40 toneladas de milho foi vendida por R$ 53 mil (foto: Polícia Militar Rodoviária/ Divulgação)

Um caminheiro de 40 anos foi preso suspeito de vender uma carga de 40 toneladas de milho que transportava e mentir que havia sido roubado, no município de Serra do Salitre. O valor da negociação foi de R$ 53 mil. Outro homem, de 48 anos, também acabou detido suspeito de receptar a carga que teria sido roubada.



O suposto assalto foi avisado à Polícia Militar Rodoviária. De acordo com o motorista, a carreta com os grãos havia sido levada quando ele viajava de Jataí (GO) para Bambuí (MG). Passando pelo Alto Paranaíba, ele teria sido abordado por um grupo armado. Disse ainda ter sido rendido e mantido com os ladrões enquanto o reboque carregado era roubado.



Após algumas horas, os supostos ladrões teriam retornado informando que deixaram a carreta em uma balança desativada próxima a Ibiá. Ele teria sido abandonando no trevo das rodovias BR-146 com MG-187, em Serra do Salitre.



A história não convenceu os policiais, que notaram contradições. Os militares fizeram diligências e conseguiram constatar que se tratava de comunicação de falso crime e que a então vítima inventou a história do roubo para vender o milho.



A carga estava em um galpão na BR-262, próximo a Campos Altos. No local, foi preso o segundo suspeito que passou os valores da compra.



As 40 toneladas de milho foram apreendidas para serem devolvidas ao dono. O motorista foi preso por apropriação indébita e falsa comunicação de crime e o comprador foi enquadrado no crime de receptação.