Incêndio mata mãe e deixa filha gravemente ferida em Diamantina

Bombeiros utilizaram 3 mil litros de água para combater incêndio em imóvel em Diamantina (foto: Google Street View/Reprodução)









Já a mãe da criança chegou a ser socorrida pelos bombeiros até o Pronto Atendimento Santa Isabel, mas acabou morrendo ao dar entrada na unidade de saúde. Um cachorro também foi encontrado embaixo de uma cama e foi entregue sob cuidados dos vizinhos.





Os bombeiros utilizaram 3 mil litros de água no combate às chamas, que destruíram grande parte dos móveis e comprometeram a integridade das paredes e do teto do quarto. O calor do fogo também afetou outras áreas do apartamento.

Umem um imóvel na noite dessa sexta-feira (6/8) matou uma mulher e deixou a filha dela gravemente ferida, em, na Região Central de Minas. De acordo com o, elas tiveram uma extensa área corporal queimada.