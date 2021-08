Ladrões roubam R$ 90 mil e fazem padre refém em Patos de Minas

A igreja fica no distrito de Major Porto e foi atacada por três homens (foto: Reprodução/Nossa Senhora das Dores) Ladrões invadiram uma igreja do Município de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e roubaram R$ 90 mil do local nessa sexta-feira (6/7). Eles amarraram e fizeram o pároco de refém, libertando o padre horas depois, próximo ao aeroporto da cidade. invadiram umado Município de, no Alto Paranaíba, e roubaram R$ 90 mil do local nessa sexta-feira (6/7). Eles amarraram e fizeram ode, libertando o padre horas depois, próximo ao aeroporto da cidade.

A igreja fica noe, segundo a(PM), a casa paroquial foi atacada por três homens. Eles renderam o sacerdote e, com ameaças e agressões, perguntaram pelodo local, onde estaria o dinheiro. Acuado, o padre explicou que que não tinha a combinação do cofre. No fim, os ladrões arrombaram a caixa de segurança.