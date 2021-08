MG: ciclistas e motociclistas fazem peregrinação ao santuário da padroeira

Animado pela fé, grupo pedalou montanha acima, num total de 5 quilômetros, sem reclamar do vento, do frio e da distância (foto: Arquidiocese de Belo Horizonte/DIVULGAÇÃO) frio, o vento e a distância não foram empecilhos para o grupo de 100 ciclistas e motociclistas que, na manhã deste sábado (7/8), participou de uma peregrinação ao topo de Serra da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, dentro da programação do Jubileu da padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade. , o vento e a distância não foram empecilhos para o grupo de 100 ciclistas e motociclistas que, na manhã deste sábado (7/8), participou de uma peregrinação ao topo de Serra da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, dentro da programação do Jubileu da padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade.





“Recebemos uma turma, da qual faziam parte adultos e três crianças, animada pela fé, em completa interação com o meio ambiente, muito respeitosa em relação ao complexo religioso e dentro da nova dinâmica de transporte sustentável”, disse o reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, padre Wagner Calegário.





14:16 - 07/08/2021 Cadela que atuou em Brumadinho se aposenta dos Bombeiros Piedade por volta das 9h, sendo acolhidos pelo reitor e pelo diácono Henrique Zanola. “Veio gente de longe, pedalando até o topo da Serra. Estavam aqui homens e mulheres de Contagem, de Raposos, e de Belo Horizonte, com destaque para as regiões de Venda Nova e Barreiro. Um ciclista me disse que pedalou 74 quilômetros da sua casa até aqui, e, para tanto, precisou sair às 4h”, contou padre Wagner. Seguindo todos os protocolos sanitários, os ciclistas e motociclistas chegaram à Estação da Locomotiva dapor volta das 9h, sendo acolhidos pelo reitor e pelo diácono Henrique Zanola. “Veio gente de longe, pedalando até o topo da Serra. Estavam aqui homens e mulheres de Contagem, de Raposos, e de Belo Horizonte, com destaque para as regiões de Venda Nova e Barreiro. Um ciclista me disse que pedalou 74 quilômetros da sua casa até aqui, e, para tanto, precisou sair às 4h”, contou padre Wagner.





Às 10h deste sábado (7), o grupo participou da Adoração ao santíssimo sacramento na Basílica Estadual das Romarias, seguindo-se a celebração eucarística. Para facilitar a vida de quem sobe a montanha de bike, há um bicicletário perto da trilha de São Francisco.

LOCOMOTIVA No próximo domingo (15/8), será a vez da Peregrinação da Juventude, com participação de 500 pessoas que chegarão, a pé, ao alto da Serra, partindo da Estação da Locomotiva, num trajeto de 2,5 quilômetros.





No dia 15, a Estação da Piedade será inaugurada às 9h30, após missa celebrada (8h) pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, que presidente a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O Jubileu de Nossa Senhora da Piedade irá até 15 de setembro (Veja programação abaixo).





Concebida como transporte sustentável para preservar uma região de belezas naturais, garantir segurança na direção dos monumentos de fé e fortalecer o turismo religioso, a Locomotiva da Piedade, com pneus e movida a diesel, vai trafegar da Praça Antônio da Silva Bracarena, antes conhecida como Praça da Cavalhada, ao topo da Serra da Piedade (de 2,5 quilômetros). A data de circulação do transporte ainda não foi marcada.





Com aprovação da Superintendência em Minas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a construção da estação da Piedade recebeu recursos no valor de R$ 1,07 milhão provenientes de um termo de fomento firmado entre o governo estadual, via Secretaria de Cultura e Turismo, e a Arquidiocese de Belo Horizonte, já que o santuário foi considerado atrativo turístico de especial relevância para Minas Gerais. Além do tombamento pelo Iphan, o patrimônio natural ganhou reconhecimento total dentro da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, título concedido em 2015 e depois ampliado pela Organização das Nações para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).





A preocupação com o meio ambiente e o excesso de veículos em dia de festividade na estrada apertada e sinuosa motivaram as recentes mudanças no trânsito do Santuário. Estudos conduzidos por engenheiros e arquitetos a serviço do santuário mostraram que as pequenas trepidações provocadas pelo constante fluxo de carros de passeio podem gerar instabilidade mas rochas que ficam no ponto mais alto da serra. Pelo planejamento, quem chegar de carro, ônibus ou van à Praça Barcarena poderá desembarcar e "pegar o trem" até as duas basílicas, ou completar o trajeto com as vans que estão a serviço do santuário. Com cinco vagões de uma composição vinda do Rio Grande do Sul e capacidade para transportar 100 passageiros em cada viagem, a Locomotiva da Piedade será um charme a mais para encantar os visitantes.





DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO





15 de agosto





Peregrinação da Juventude





8h – Missa na Estação da Piedade





9h30 – Inauguração da Estação Piedade





10h30 – Subida com os jovens ao alto do santuário





11h30 – Adoração ao santíssimo, na Basílica Estadual das Romarias









5 de setembro





Peregrinação do Terço dos Homens





9h – Via-sacra, no alto do santuário





10h – Terço, na frente da ermida





11h – Missa, na Basílica Estadual das Romarias









15 de setembro





Festa de Nossa Senhora da Piedade





9h e 15h – Missa, na ermida





11h – Missa, na igreja das romarias





18h – Terço





20h – Apresentação Cultural