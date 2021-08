Dia dos Pais: seja um exemplo a ser seguido pelo seu filho

(foto: Jagmeet Singh/Pexels)

A comemoração dovem de longa data, precisamente desde os tempos da antiga Babilônia, quando um jovem moldou e esculpiu um cartão em argila para o seu pai. Quando se fala em, essa união também é forte. O amor entre pai, filho e máquina é muitas vezes passado de geração para geração. Dos pais tidos mesmo como ídolos, os filhos herdam hábitos, ideais, a profissão ou a paixão pelo time. E o geneé mais uma característica que corre no sangue.A ligação pai/filho/carro muitas vezes começa com a vivência no. E alguns traços de comportamento diferenciam homens e mulheres quando estão ao volante. Mas, na maioria das vezes, tudo passa pela educação, independente de gênero. Quando se pensa em transportar os, os cuidados são os mesmos."Ser pai é garantir a saúde, a segurança e o conforto dos herdeiros, o que deve estar no topo da lista de prioridades para a organização da rotina da família", diz o diretor comercial da AutoMAIA Veículos, revenda de automóveis referência em Belo Horizonte, Flávio Maia.Pais que gostam de dirigir muitas vezes encaram o automóvel como uma extensão de sua casa, têm o possante como algo mágico, investem em equipamentos e tecnologia, se sentem fortes e poderosos quando estão à direção. Mas, quando o filho está no banco de trás, ocupa o primeiro lugar nessa relação. Uma criança a bordo muda tudo.Escola, pediatra, aniversário dos amigos... São muitas as atividades das crianças, e os pais são os responsáveis pelos deslocamentos. "Saber o que fazer quando se está dirigindo é um passo mais perto da tranquilidade. Este pode ser também um momento de lazer e, para isso, todo cuidado é pouco", complementa o diretor da AutoMAIA Veículos.Alguns itens são fundamentais nesse sentido. Para quem transporta crianças, a cadeirinha é um item de lei - o aparato indicado para os bebês, e também o assento especial para os mais grandinhos. Fazer com que os filhos estejam assim acomodados não é ser um pai mandão - é uma questão de segurança e sinal de amor. "É importante procurar a cadeirinha em lojas reconhecidas, que ofereçam o acessório de fabricantes conhecidos. Essas cadeirinhas devem ter a máxima eficiência e boa qualidade", ensina Flávio Maia.Para os que apreciam a diversão com os filhos, em passeios aos finais de semana, para perto ou em percursos maiores, quando se tem uns dias de folga para aproveitar uma boa aventura, é importante lembrar que viajar de carro não é só brincadeira. "Evite que qualquer imprevisto coloque em risco a segurança de todos. Se a sua intenção é sair com os filhos para outra cidade ou região próxima, leve o carro ao mecânico de confiança e faça uma revisão", recomenda Flávio Maia.Nunca é demais reforçar que a prática do volante deve ser realizada com precaução e moderação, principalmente quando há menores dentro do veículo - é sempre necessário respeitar todos os sinais de trânsito nas ruas, avenidas e rodovias. "Não adianta ter pressa para chegar ao trabalho, tendo que deixar a garotada na escola primeiro. Saia de casa mais cedo, e não dê chance para que um acidente custe a saúde de todos. Dirija com consciência e atenção, nunca com pressa e olhando para o relógio", salienta Flávio Maia.Cuidar das atitudes e das palavras enquanto se dirige é outra orientação importante, afinal, os pais são os grandes exemplos para os filhos. Insultos a outros motoristas e o uso de palavras inadequadas são posturas que devem ser afastadas. "Seja gentil. Mostrar segurança, tranquilidade, amabilidade e cordialidade ao volante fará com que, no futuro, seu filho também seja um motorista consciente e responsável", conclui Maia.