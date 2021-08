Mais de 330 mil vacinas contra COVID são distribuídas para cidades mineiras

Vacinas começaram ser distribuídas da Central da Rede de Frio, localizada no Bairro Gameleira, Região Oeste de BH (foto: Agência Minas/Reprodução) vacinas contra a COVID-19 começaram a ser distribuídas nesta sexta-feira (6/8) às Unidades Regionais de Saúde (URSs) de Minas Gerais, que encaminham os imunizantes aos municípios. Até o sábado (7/8), é previsto que todas as cidades mineiras recebam seu quantitativo. Mais 339.530 mil doses decontra a COVID-19 começaram a ser distribuídas nesta sexta-feira (6/8) às Unidades Regionais de Saúde (URSs) de Minas Gerais, que encaminham os imunizantes aos municípios. Até o sábado (7/8), é previsto que todas as cidades mineiras recebam seu quantitativo.









Elas chegaram nesta última quarta-feira (4/8) na Central da Rede de Frio , localizada no Bairro Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte, fazem parte da 34ª remessa enviada pelo Ministério da Saúde. Com este novo carregamento, o estado soma 18.476.974 de imunizantes contra o coronavírus recebidos.





De acordo com a administração estadual, 42.386 de doses serão entregues para Belo Horizonte, o maior quantitativo dentre os demais muncípios. Uberlândia e Betim também receberão uma parcela maior do lote, com 10.882 e 9.786 de imunizantes, respectivamente. A listagem completa pode ser conferida no portal da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).





A vacinação contra o coronavírus segue com dias mais esperançosos para os mineiros. Até o momento, de acordo com a SES-MG, Minas teve um total de 10.482.373 de aplicações de primeira dose e 3.957.275 aplicações de segunda dose dos imunizantes. Além disso, 457.702 pessoas foram imunizadas com a dose única da Janssen.

Acompanhe o quantitativo de cada remessa