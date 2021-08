Prefeitura exonera gerente da BHTrans que é investigado em CPI

Adilson Daros comandava a Gerência de Controle, Estudos Tarifários e Tecnologia da BHTrans (foto: Smartmobility/Divulgação) BHTrans, Adilson Elpídio Daros. A destituição do cargo foi Alexandre Kalil (PSD).



A prefeitura de Belo Horizonte exonerou nesta sexta-feira (6/8), o Gerente de Controle, Estudos Tarifários e Tecnologia da BHTrans, Adilson Elpídio Daros. A destituição do cargo foi publicada esta manhã no Diário Oficial do Município, assinada pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD).

Daros era o chefe do setor durante a auditoria realizada em 2018 pela Maciel Consultores nas contas das empresas de ônibus, apontada como fraudulenta pelo Ministério Público de Contas.









Cabe à Gerência de Controle, Estudos Tarifários e Tecnologia o levantamento de dados sobre passageiros, viagens, além da fiscalização de contratos. Em 2018, a auditoria agora sob suspeita do MPC concluiu que a tarifa de ônibus de BH deveria custar R$ 6,35 com base em dados do setor chefiado por Daros.





O substituto do exonerado ainda não foi divulgado.