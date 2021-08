COVID-19: Minas registra 150 mortes e 6.762 novos casos em 24h

O estado já soma mais de 50 mil óbitos pelo vírus desde março de 2020, totalizando 50.611 (foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)

Minas Gerais abriu o mês de agosto com o registro de 150 mortes causadas pela COVID-19 no período de 24 horas. O estado já soma mais de 50 mil óbitos pelo vírus desde março de 2020, totalizando 50.611. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) neste domingo (1/8).









Os casos em acompanhamento de pessoas ainda em tratamento somam 58.165, de acordo com os novos dados do boletim. Já o número total de recuperados do coronavírus chega a 1.864.510, desde o início da pandemia.



Brasil









Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h de ontem. Segundo os números do Ministério da Saúde, 18.619.542 pessoas estão recuperadas.