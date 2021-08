Itabira: aulas presenciais valem só para professores vacinados com 2 doses

O CMEI do bairro Gabiroba, com obras recém-concluídas, poderá abrir as portas para receber as crianças neste mês de agosto (foto: Filipe Augusto/Prefeitura de Itabira) As atividades presenciais nas escolas estaduais e municipais de Itabira, na Região Central de Minas, voltarão na próxima semana. Em decreto publicado nesse sábado (31/7), a prefeitura autoriza o funcionamento, mas só poderão retornar às unidades de ensino os profissionais que receberam as duas doses (ou a dose única da Janssen) da vacina contra a COVID-19. Nas escolas municipais os profissionais passarão por capacitação aos protocolos de biossegurança.



retornar a partir da segunda-feira (2/8). Já a rede municipal de ensino começará na terça-feira (3/8), mas de imediato não começarão as aulas, pois os profissionais passarão por um período de capacitação quanto à retomada das atividades presenciais e sobre as readequações dos espaços físicos conforme os protocolos sanitários. As escolas estaduais podem



“Será a preparação para o retorno gradual presencial. Vamos intensificar a capacitação dos professores em todas as escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) quanto a estes protocolos. Também vamos capacitar às famílias que optarem pelo retorno dos filhos ao modelo presencial de ensino, para que as crianças cheguem mais seguras e todos que estiverem no ambiente escolar sintam-se confortáveis. Haverá ainda capacitação para os demais profissionais da educação, como merendeiros e serviços gerais, além daqueles que fazem o transporte escolar”, explicou a secretária municipal de Educação, Luziene Aparecida Lage.



Em Itabira, as aulas presenciais foram suspensas em março de 2020 devido à pandemia do novo coronavírus. “Temos a intenção de fazer o retorno gradual presencial das crianças do Maternal 2 (alunos de 3 anos) a partir de 23 de agosto, em algumas creches, como teste. Vamos nos reunir com os coordenadores destas unidades e confirmar quais familiares desejam que estas crianças retornem às atividades graduais presenciais”, acrescentou Luziene.



Segundo ela, as escolas municipais estão passando por adequações para o retorno. Na maioria delas, há condições de funcionamento com grupos de alunos, dependendo da capacidade e da metragem de cada sala de aula.



A secretária ressaltou que os pais ou responsáveis podem decidir se os filhos voltam ou não para as aulas. Caso decidam pela ida do estudante à escola, deverão assinar um termo comprometendo-se com as regras sanitárias. Caso contrário, preencherão um documento por meio do qual se comprometem quanto à participação dos alunos nas aulas remotas e na realização das atividades propostas pela unidade de ensino.