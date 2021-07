'Esperança e alívio': pessoas de 39 anos são vacinadas em BH nesta quinta

Belo Horizonte começou a vacinar nesta quinta-feira (22/7) as pessoas de 39 anos, completos até 31 de julho. Nesta nova fase, a Secretaria Municipal de Saúde calcula que cerca de 85 mil moradores, entre eles a faixa etária de 38 anos, que também serão vacinados a partir desta sexta-feira (23/7), compareçam aos postos fixos e de drive-thru para receber o imunizante.

O engenheiro ambiental, Frederico Mendes, de 39 anos, teve dificuldades de dormir na noite passada devido a expectativa de ser vacinado nesta quinta (22/7). A companhia especial neste momento foi a de dois seus filhos e sua esposa, que tem a mesma idade e também recebeu a primeira dose da AstraZeneca no posto drive-thru da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

“Eu estava em êxtase. É uma sensação indescritível, ainda mais depois de tanto tempo esperando uma solução. Antes de tomar a vacina ficava pensando todos os dias se deixaria meus filhos órfãos. Mesmo sendo a primeira dose, a chance agora de ter alguma complicação se for contaminado, ir a óbito e deixar minha família é mínima. Falta a segunda dose e espero que a vacinação se estenda para outras faixas etárias”, relatou o engenheiro.

Breno Rocha, de 39 anos, acredita que com o avanço da vacinação, a vida possa retornar ao que era antes (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Para o publicitário Breno Rocha, de 39, a vacina é umade que a vida cotidiana volte ao que era antes do surgimento da“Dá um certo alívio, mas agora não vai mudar muita coisa na prática. Me sinto mais protegido, obviamente. Mas, em relação ao que está mais me incomodando, que é a privação de poder fazer as coisas que gostaria, não muda tanto. Mesmo depois de tomar a segunda dose, não vai depender só de eu estar vacinado, é preciso que todo mundo também esteja para que as coisas voltem ao normal. Eu não acredito que vá existir um ‘novo normal’, como falam. Vai demorar um pouco, mas acredito que depois de todo mundo se vacinar, as pessoas vão até se esquecendo do que aconteceu”, disse o publicitário.