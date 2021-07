Ocupação dos leitos de enfermaria e UTI cai em BH nesta segunda (19/7)

UPAs de BH passam por desafogo com avanço da vacinação contra a COVID-19 (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 15/07/2021)

A ocupação dos leitos de UTI e de enfermaria para pacientes com COVID-19 caiu em Belo Horizonte no boletim epidemiológico e assistencial desta segunda-feira (19/7). Ao mesmo tempo, a transmissão do novo coronavírus não teve alta pela primeira vez desde 7 de julho.

De acordo com o balanço, a taxa de uso das camas de terapia intensiva diminuiu de 66,8% para 64,9%. Ainda assim, o indicador continua no nível de alerta, entre 50% e 70%, pelo 17º levantamento seguido.Já a situação dasrecuou de 53% para 51,8%. Dessa maneira, a estatística também está no nivelamento intermediário. Esse foi o quinto boletim em sequência nesse cenário.

Desde 7 de julho, a transmissão do coronavírus só acelerava em Belo Horizonte. Nesta segunda, porém, o dado se manteve no mesmo patamar do informe dessa sexta-feira (16/7): 1,04.

Assim, o RT permanece na área de alerta da escala de risco. Ela é determinada entre 1 e 1,2. No nível atual, 104 pessoas são infectadas pelo vírus a cada 100 diagnósticos, em média.



Apesar da estabilidade, o parâmetro continua sem quedas em BH. A última diminuição aconteceu em 29 de junho, há quase um mês. Vale lembrar que a capital mineira está com o comércio aberto quase que em sua totalidade.

Casos e mortes



Mais 16 mortes por COVID-19 entraram para o balanço nesta segunda. BH soma, agora, 6.063 óbitos pela doença: 294 neste mês de julho, média de 15,4 por dia.



Quanto ao total de diagnósticos, BH apresentou aumento de 1.493. A capital totaliza 251.398 casos confirmados: 4.783 em acompanhamento e 240.552 pessoas recuperadas, além daquelas que não resistiram.

Vacinação



Belo Horizonte chegou à marca de 1.296.947 vacinados contra a COVID-19 com a primeira dose. Outras 499.611 pessoas receberam a segunda.



Portanto, a capital mineira vacinou 56,7% do seu público-alvo com a primeira injeção. Por outro lado, 22,7% desse mesmo contingente completou o esquema vacinal.

Em relação ao boletim anterior, a prefeitura contabilizou mais 16.344 aplicações de vacinas em BH: 5.404 de primeira etapa e 10.940 de segunda.



Segundo números da prefeitura, 70.200 profissionais da educação tomaram a primeira dose do imunizante. Na mesma toada, 10.655 gestantes e puérperas receberam a injeção inicial.



Além deles, 199.292 trabalhadores da saúde, 18.774 servidores da segurança pública, 466.565 idosos acima de 60 anos e 207.006 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC receberam a injeção.



A população entre 41 e 59 representa 288.648 dos vacinados. Outros grupos, como os garis e os motoristas de ônibus, receberam 35.807 injeções de primeira dose.



A cidade recebeu 2.248.687 vacinas até aqui. A PBH não informa mais quantas doses recebeu de cada fórmula.





