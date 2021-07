COVID-19: circulação do vírus cai 23% nos últimos 14 dias em Minas

Avanço da vacinação é motivo de queda dos indicadores, diz secretário (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) circulação do vírus na sociedade, caiu 23% e é a oitava menor do país. O índice de exames positivos para COVID-19 também está em queda, ficando entre 26% e 28% nas últimas semanas. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Os indicadores da pandemia em Minas Gerais estão melhorando. Nos últimos 14 dias, a taxa de incidência, que mede ado vírus na sociedade, caiu 23% e é a oitava menor do país. O índice de exames positivos para COVID-19 também está em queda, ficando entre 26% e 28% nas últimas semanas. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

A macrorregião Sudeste agora avança para a onda verde do Minas Consciente, enquanto a Norte e a Sul vão para a onda amarela. Assim, 12 das 15 localidades estão atualmente nas ondas mais flexíveis do plano. Apenas três regiões se encontram na onda vermelha, o Triângulo do Sul, Nordeste e Leste do Sul.

De acordo com a SES-MG, a taxa de incidência caiu 23% nos últimos 14 dias e é a oitava menor do país, enquanto a confirmação de Síndrome Respiratória Aguda Grave provocada pelo coronavírus chegou a 58% na última semana, o menor número desde janeiro.

O indicador que mede o número de pessoas com sintomas gripais que testam positivo para COVID-19 está abaixo de 30%, variando entre 26% e 28% nas últimas semanas. Na última atualização, a ocupação de leitos UTI na rede pública mineira é de 61% e 70 pacientes aguardam por um leito.

"Isso demonstra que o vírus tem circulado menos e gerado menos necessidade de realização de exames. Além disso, os exames realizados têm demonstrado menos positividade para COVID-19. Lembrando que estamos no inverno, um período de grande circulação de outros vírus que provocam sintomas gripais", afirma o secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti.

A espera pela internação também caiu, em relação ao mês de junho, quando 227 pacientes aguardavam um leito. A média de solicitações de internação em UTI COVID-19 teve queda de 30,41%, e o tempo médio de espera por atendimento na última semana foi reduzido de 22 horas para 15 horas.

Essa melhora se deve ao avanço da vacinação no estado, segundo o secretário. "Chegamos a patamares muito superiores nos picos observados neste ano. Agora, estamos em uma situação muito mais confortável e isso se deve tanto à vacinação, quanto às iniciativas do Governo do Estado para conter a pandemia", afirmou.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.