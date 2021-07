Alunos da rede estadual voltam às escolas em BH: 'Muita adrenalina!'

Ansiosos, alunos do Ensino Fundamental da rede estadual de Minas retornam às salas de aula nesta segunda-feira (12/7) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.PressA) estudantes é de recreio. Nem parece segunda-feira na entrada da Escola Estadual Professor Batista Santiago, no Bairro Santa Mônica, Região da Pampulha. Na instituição, uma das 751 reabertas em todo o estado depois de mais de um ano de aulas remotas, o clima entre osé de recreio.









As atividades presenciais foram retomadas a partir desta segunda (12/7) nas cidades que estão na onda vermelha do Minas Consciente para jovens do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. A exceção são os municípios classificados como cenário desfavorável. Em Belo Horizonte, 121 escolas do estado abriram as portas à comunidade escolar, composta de 34 mil crianças e adolescentes, além de 1,5 mil professores.





Laura Gabriela, de 11 anos, chegou correndo à porta do colégio. "Não via hora de voltar. Pena que a gente não pode abraçar ninguém!", lamentou a menina, empogada ao rever as funcionárias que recebiam os alunos da porta da instituição.





O pai da garota conta que a euforia começou ainda no domingo. "Ficou o dia inteiro falando no retorno. Hoje acordou mais cedo que eu, me chamando para ir à padaria para comprar os pães do café da manhã. Estava com medo de se atrasar", relata o técnico de manutenção.



Híbrido



A subsecretária de desenvolvimento da educação básica, Izabella Cavalcante Martins, estima que metade dos 308 mil alunos das escolas reabertas voltarão às salas de aula nesta segunda-feira (12/7). Ela explica que a retomada ocorre no formato híbrido, no esquema de revezamento semanal. Ou seja: uma semana de atendimento presencial seguido de uma semana de atendimento remoto.





Cada sala acomoda, no máximo, oito alunos. O distanciamento entre as carteiras é de dois metros, marcado por faixas zebradas. O intervalo, assim como o lanche, é feito dentro da sala. O empréstimo de material é vetado entre as crianças.





"Os ambientes são todos muito seguros, as escolas estão preparadas. Todas elas seguiram um checklist que foi preparado pela secretaria de Educação a partir dos protocolos de saúde e receberam recursos de manutenção e custeio para compra de material, manutenção do espaço e também para pequenos reparos onde fosse necessário", ressalta Cavalcante.





Para as famílias que não se sentem seguras para o retorno, a subsecretária diz que a alternativa é continuar usando as ferramentas remotas disponibilizadas pelo estado. No caso, o aplicativo Conexão Escola, o programa de TV Se liga na Educação, exibido todas as manhãs na Rede Minas, bem como o material impresso e on-line.





Indicadores

A retomada das atividades presenciais foi anunciada pelo Governador Romeu Zema (Novo) em 1º de julho, depois da avaliação do Comitê Extraordinário COVID-19. De acordo com o mandatário, a decisão foi tomada com base na queda de 22% da incidência da doença na última quinzena de junho e de 9% na última semana. Na ocasião, ele também citou a redução de 22% nas solicitações de internações.





As 12 macrorregiões do estado na onda vermelha: Centro, Centro-Sul, Jequitinhonha, Leste, Leste do Sul, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Sul, Triângulo do Norte, Triângulo do Sul. Destas, apenas Leste do Sul, que abrange 53 municípios, está em cenário epidemiológico e assistencial desfavorável e manterá as escolas fechadas.





As outras duas macrorregiões mineiras, se encontram na onda amarela, com maior flexibilização. Nestas localidades, houve ampliação das atividades presenciais a partir desta segunda, com retorno dos discentes do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio.





Conforme a Secretaria de Estado de Educação, 3.167 escolas estão já cumpriram os protocolos sanitários necessários ao retorno. Em cerca de 300, o trabalho ainda está em andamento. As regras incluem estão uso de máscara por alunos, professores e funcionários, distanciamento social, limpeza frequente de todas as instalações e disponibilização de álcool em gel.





Belo Horizonte