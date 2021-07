Contagem divulga calendário da retomada das aulas presenciais

Gestão municipal promete avaliar impacto do retorno a cada duas semanas (foto: Prefeitura de Contagem/Divulgação) Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, divulgou o calendário completo para a volta às aulas presenciais a partir de agosto. Os funcionários que trabalham nas instituições de ensino A prefeitura de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, divulgou ocompleto para a volta àsa partir de agosto. Os funcionários que trabalham nas instituições de ensino devem retornar ao trabalho presencial a partir do dia 2 de agosto , enquanto o início da volta dos alunos será no dia 9.





Veja o calendário das aulas presenciais em Contagem

1ª etapa – 2 de agosto de 2021: retorno presencial dos professores, equipe pedagógica e administrativa, de forma gradual e progressiva, para fins de planejamento e organização das atividades pedagógicas em formato híbrido na Educação Básica;

– 2 de agosto de 2021: retorno presencial dos professores, equipe pedagógica e administrativa, de forma gradual e progressiva, para fins de planejamento e organização das atividades pedagógicas em formato híbrido na Educação Básica; 2ª etapa – 9 de agosto de 2021: retorno presencial da Educação Infantil (4 e 5 anos)

– 9 de agosto de 2021: retorno presencial da Educação Infantil (4 e 5 anos) 3ª etapa – 23 de agosto de 2021: retorno presencial da Educação Infantil (0 a 3 anos)

– 23 de agosto de 2021: retorno presencial da Educação Infantil (0 a 3 anos) 4ª etapa – 8 de setembro de 2021: retorno presencial do Ensino Fundamental (anos iniciais);

– 8 de setembro de 2021: retorno presencial do Ensino Fundamental (anos iniciais); 5ª etapa – 22 de setembro de 2021: retorno presencial do Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino Médio.



Avaliação constante

A prefeitura de Contagem apresentou o calendário em reunião com representantes das categorias envolvidas. O secretário de Saúde, Fabrício Simões, que também acompanhou o encontro, explicou que a decisão foi tomada observando uma estabilidade no número de casos de COVID-19, além do avanço da vacinação.

"Estamos em um momento estável, mas que ainda requer muita atenção e a manutenção dos cuidados. A secretaria tem feito uma análise crítica dos dados epidemiológicos por meio da Vigilância Sanitária, agindo sempre com cautela", disse.

A secretária de Educação, Telma Ribeiro, afirmou que o plano pode ser alterado caso os indicadores de COVID-19 piorem na cidade. Porém, a ideia é que cada turma retorne 14 dias depois da anterior, para que, até o final de setembro, todos os alunos estejam nas salas de aula. "Vamos avaliar a cada 14 dias os impactos dessa ação para garantir que ela seja feita de maneira segura", explicou.

Assim como já havia anunciado anteriormente, os pais não serão obrigados a colocar os filhos novamente nas escolas. O ensino híbrido, método adotado no Estado, segue com as aulas remotas para quem preferir.

As adaptações das escolas para respeitar o distanciamento seguem em andamento.